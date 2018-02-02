Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Kahramanmaraş'ta kamyonet, TIR'a çarptı: 1 ölü, 7 yaralı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık İlçesinde TIR şoförü, arıza yapan aracını emniyet şeridinde park ederek tamir etmeye çalıştı. Bu arada arkadan hızla gelen kamponun çarpması sonucu TIR şoförü yaşamını yitirdi, 7 kişi de yaralandı.

02 Şubat 2018 Cuma 17:30
Kahramanmaraş'ta kamyonet, TIR'a çarptı: 1 ölü, 7 yaralı

Kaza, bu sabah Kahramanmaraş- Gaziantep otoyolunun Narlı gişeleri yakınlarında meydana geldi. Ahmet Oran, arıza yapan 31 Z 1057 plakalı TIR'ı yol kenarına park edip onarmaya çalıştı. Bu sırada sürücüsünün ismi belirlenemeyen 01 BCR 76 plakalı kamyonet, TIR'a çarptı.

 Kazada TIR şoförü Ahmet Oran olay yerinde yaşamını yitirirken, 7 kişi de yaralandı. Sağlık ve itfaiye ekipleri sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Gaziantep'teki hastanelere götürüldü. Yaralılardan 3'ünün hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi.


Haber Tarihi: 02 Şubat 2018 Cuma 17:30
  1. kahramanmaraş
  2. pazarcık
  3. tır şoförü
  4. kaza
  5. kamyonet
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD'den Menbiç açıklaması
    1. ABD'den Menbiç açıklaması
    2. ÖSO, PYD'yi vuruyor CHP'den ses geliyor
    3. Bursaspor Beşiktaş maçının muhtemel..
    4. Karadeniz'in yeşil cenneti: Rize
    5. Borsa haftayı düşüşle kapattı
    6. KKTC'de yeni Başbakan Erhürman görevi..
    7. Huzur dolu bir yer: Gölcük
    8. Sağlam ilk galibiyetini aldı!
    9. Galatasaray PFDK'ya gönderildi!
    10. New York borsası düşüşle açıldı
    11. Almanya'dan skandal hamle!
    12. Onlarda göreve geliyor... Teröristler..
    13. Roma'da Cumhurbaşkanı Erdoğan için bir..
    14. Başbakan Yardımcısı Fikri Işık: TSK..
    15. Ankara'da çıkan yangında 6 ev..
    16. Almanya'da şok... 3.4 milyon kişi..
    17. Balkanlar’da bir açık hava müzesi:..
    18. Sınırları ortadan kaldıracak! Yeni..
    19. Kripto para üretiminde kullanılan..
    20. Yeni milli İHA göreve başlıyor...
    Ünlü şarkıcı açıkladı: Eurovision'u kazanmamız tamamen...
    Ünlü şarkıcı açıkladı: Eurovision'u kazanmamız tamamen...
    Uğur Dündar'dan Kılıçdaroğlu'na son çağrı
    Uğur Dündar'dan Kılıçdaroğlu'na son çağrı
    Yakalanan terörist itiraf etti: Her evde var
    Yakalanan terörist itiraf etti: Her evde var
    Ünlü hamburger zincirinde mide bulandıran görüntü!
    Ünlü hamburger zincirinde mide bulandıran görüntü!
    Türk futbolcuya transferin son günü büyük kazık!
    Türk futbolcuya transferin son günü büyük kazık!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 02.02.2018
    Kadın personeli taciz etti, bakanlıktan kovuldu!
    Kadın personeli taciz etti, bakanlıktan kovuldu!
    Macron'dan Çavuşoğlu'na küstah cevap
    Macron'dan Çavuşoğlu'na küstah cevap