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Kahramanmaraş'ta kadınlara özel otobüs

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kadınlara özel 2 otobüs hattı oluşturdu. Kadınlardan olumlu tepkiler alan belediye, bu otobüslerden birinin şoförlüğüne de 3 çocuk annesi Duygu Ümmü Gürkan'ı getirdi.

04 Ocak 2018 Perşembe 16:03
Kahramanmaraş'ta kadınlara özel otobüs

Üniversite öğrencilerinden gelen yoğun talep üzerine Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 13 ve 22 numaralı hatları yaklaşık 1 ay önce kadınlara ayırdı. Sadece kadınların binebildiği iki otobüsün tabelasına 'Kadınlara özel' yazdırıldı.

Her iki hattın son durağı Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nin Avşar Kampusu ve 13 numaralı hat Güneşevler-Doğukent-Ulucami-Şekerdere-Necip Fazıl Kültür Merkezi-12 Şubat Parkı-Adliye-Üngüt-Avşar Kampusu güzergâhını; 22 numaralı hat da Kaledibi-Büyükşehir Belediyesi-Orman Dairesi-Kayseri Çevre Yolu-Avşar Kampüsü güzergahını kullanıyor.

KADINLARA ÖZEL KADIN ŞOFÖR

Belediye ayrıca, kadınlara özel otobüslerden birini de bir kadına emanet etti. Direksiyon eğitmeni olan Duygu Ümmü Gürkan, Kahramanmaraş'ta yapılan ilk uygulamanın içerisinde ilk kadın şoför olarak görev aldığı için çok mutlu olduğunu söyledi. Erkekler de dahil toplumdan olumlu tepkiler aldığını ifade eden Gürkan, "Gören kadınlarımız, onurlanıyorlar, mutlu oluyorlar, devamının olmasını dahi istiyorlar. Böyle güzel bir atmosferde görevimi icra etmeye çalışıyorum. Beyefendilerin anlayışını gördükçe de daha çok mutlu oluyorum. Güzel bir proje içerisinde yer almak güzel" diye konuştu.

Direksiyon eğitmeni olmasından dolayı şehrin trafiğine de yabancı olmadığını belirten Gürkan, şöyle devam etti:

"Direksiyon eğitmeniyim, dolayısıyla şoförlüğüm bu anlamda ölçüp biçilemez ama yabancı değilim trafiğe. Ama büyük araç olarak ciddi anlamda kullandığım araç şu an kullandığım araçtır. Eşim de her zaman destekleyicidir. Hangi işte bir girişimde bulunsam hiçbir zaman fikrime bir Maraşlı erkeği olarak asla ters bir tepkisini almadım her zaman yanımda desteğini gördüğüm için eşime teşekkür ediyorum."

Kadınlar ise kendileri için özel otobüs olmasından dolayı çok mutlu olduğunu ifade ederek pozitif ayrımcılığın devamını beklediklerini söyledi. Öte yandan otobüsün öndeki levhasında 'Kadınlara özel' yazısını görmeyen bir erkek kartını okutup binmek istediği otobüsten sürücü Duygu Ümmü Gürkan'ın uyarısı üzerine indi.

Haber Tarihi: 04 Ocak 2018 Perşembe 16:03
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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