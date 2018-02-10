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Kahramanmaraş'ta feci kaza! 8 ölü 8 yaralı

Kahramanmaraş'ta minibüsün kamyona çarpması sonucu katliam gibi bir kaza yaşandı. Kaza sonrası ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi de yaralandı.

10 Şubat 2018 Cumartesi 10:12
Kahramanmaraş'ta feci kaza! 8 ölü 8 yaralı

Kahramanmaraş yönüne giden ve sürücüleri henüz belirlenemeyen 46 P 9627 plakalı minibüs, Kahramanmaraş-Kayseri karayolunun Beşoluk mevkisinde 06 FZ 6350 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Kaza yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Minibüstekilerin Ankara'dan yola çıktıkları öğrenildi.

İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, kaza yerinde incelemelerde bulundu.

Haber Tarihi: 10 Şubat 2018 Cumartesi 10:12
  1. Kahramanmaraş
  2. trafik kazası

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