Kahramanmaraş’ta dere yatağına uçan otomobilden yaralı kurtuldu

Dulkadiroğlu ilçesi Ahir Dağı’ndaki yolda seyir halinde olan 25 yaşındaki Enes Adıgüzel, kullandığı otomobilinin kontrolünü kaybetmesi sonucu bin metre yükseklikten dere yatağına düştü. Sabaha karşı meydana gelen kazayı gören bir vatandaş, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Kent merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan olay yerine itfaiye kurtarma ekipleri sevk edildi. Kayalıklardan sürüklenerek aşağı düşen otomobil, 2 saat süren arama çalışmalarının ardından bulundu.



Hurdaya dönen otomobil içerisinde sıkışan sürücüsü Enes Adıgüzel, otomobilin tavan kısmı kesilerek çıkarıldı. Şans eseri kazayı yaralı atlatan Enes Adıgüzel, ilk tedavisi olay yerinde yapılmasının ardından Necip Fazıl Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.