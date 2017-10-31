Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Kahramanmaraş’ta dere yatağına uçan otomobilden yaralı kurtuldu

Ahir Dağı’ndaki yolda seyir halindeyken bin metreden dere yatağına düşen otomobilin sürücüsü kazadan yaralı kurtuldu.

31 Ekim 2017 Salı 13:45
Kahramanmaraş’ta dere yatağına uçan otomobilden yaralı kurtuldu

Dulkadiroğlu ilçesi Ahir Dağı’ndaki yolda seyir halinde olan 25 yaşındaki Enes Adıgüzel, kullandığı otomobilinin kontrolünü kaybetmesi sonucu bin metre yükseklikten dere yatağına düştü. Sabaha karşı meydana gelen kazayı gören bir vatandaş, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Kent merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan olay yerine itfaiye kurtarma ekipleri sevk edildi. Kayalıklardan sürüklenerek aşağı düşen otomobil, 2 saat süren arama çalışmalarının ardından bulundu.

Hurdaya dönen otomobil içerisinde sıkışan sürücüsü Enes Adıgüzel, otomobilin tavan kısmı kesilerek çıkarıldı. Şans eseri kazayı yaralı atlatan Enes Adıgüzel, ilk tedavisi olay yerinde yapılmasının ardından Necip Fazıl Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Haber Tarihi: 31 Ekim 2017 Salı 13:45
  1. kahramanmaraş
  2. kaza
  3. ahir dağı
  4. otomobil
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yerli ve milli İHA'lar teröristlerin ensesinde
    1. Yerli ve milli İHA'lar teröristlerin..
    2. İran'dan füze açıklaması
    3. "Demir İpek Yolu ekonomiye can verecek"
    4. AK Parti'den CHP'ye çok sert tepki
    5. Enerji içecekleri yüzünden kafatasında..
    6. 'Finlandiya NATO'ya üye olmalı'
    7. İntihara meyilli kişiler tespit..
    8. Samsung’tan flaş karar! Değişiyor
    9. Pakistan'da bir kadın zehirli sütle 13..
    10. 16 yaşındaki Emirhan, yatağında ölü..
    11. Diyarbakır merkezli FETÖ operasyonu:..
    12. TürkAkım'dan ilk gaz 2019'da
    13. Cumhurbaşkanı'na hakaret eden..
    14. Suç çetesi Alibeyköy Barajı'nı araç..
    15. Yer Külliye, İşte 'erken seçim' diyaloğu
    16. Dünya devi daha fazla dayanamadı,..
    17. Rusya'dan skandal karar! Terör örgütü..
    18. Şam'da okula saldırı: 5 kişi öldü
    19. 5,9 milyar dolar ortada kaldı
    20. Mircea Lucescu deneyimlerini aktaracak
    Araç sahipleri dikkat… 625 lira cezası var
    Araç sahipleri dikkat… 625 lira cezası var
    Gökçek'in yerine göreve başladığı gün acı haber aldı
    Gökçek'in yerine göreve başladığı gün acı haber aldı
    Cep telefonu ve internet kullananlar dikkat
    Cep telefonu ve internet kullananlar dikkat
    Devlet Bahçeli Köprüsü hakkında vahim iddialar
    Devlet Bahçeli Köprüsü hakkında vahim iddialar
    Uzmandan emeklilik uyarısı: Daha fazla maaş alabilirsiniz
    Uzmandan emeklilik uyarısı: Daha fazla maaş alabilirsiniz

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 31.10.2017
    Bakan milyonlara müjdeyi verdi… ‘Yılbaşına kadar…’
    Bakan milyonlara müjdeyi verdi… ‘Yılbaşına kadar…’
    Bakan bizzat açıkladı… Sigara içenlere kötü haber
    Bakan bizzat açıkladı… Sigara içenlere kötü haber