Kahramanmaraş'ta deprem

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10:58'de merkezi Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD ise Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen depremin richter ölçeğine göre, 3.5 büyüklüğünde olduğunu açıkladı

Başbakanlık AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre deprem saat 10.58'te meydana geldi. Büyüklüğü 3.5 olarak ölçülen ve yerin 7.5 kilometre altında meydana gelen depremde can ve mal kaybı olmadı.