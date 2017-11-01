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Kahramanmaraş’ta çorap içerisinde uyuşturucu sevkiyatı

Çorap içerisinde uyuşturucu sevkiyatı yapan 3 kişi gözaltına alındı.

01 Kasım 2017 Çarşamba 13:52
Kahramanmaraş’ta çorap içerisinde uyuşturucu sevkiyatı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele ve sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyonda Gaziantep çevre yolunda bir otomobil takibe alındı. Takip sonrası durdurulan otomobilde yapılan aramada çorap içerisine gizlenmiş 200 adet uyuşturucu hap bulundu.

Otomobilde bulunan 3 kişi gözaltına alındı.  

Haber Tarihi: 01 Kasım 2017 Çarşamba 13:52
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