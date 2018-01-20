Kahramanmaraş’ta çeyizleri yanan kıza yardım

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi Menekşe Anaokulu yönetimi, düğün hazırlığı yapan ailenin gelin adayı kızına çeyiz yardımı kampanyası başlattı. İsmi alınamayan bir ailenin yangında evi ve içindeki eşyalar kullanılamaz hale gelirken, evleri yanan ailenin kızına anaokulu destek amaçlı çeyiz yardım kampanyası başlattı. Toplanan çeşitli çeyiz eşyaları okulun koridorunda sergilenirken, çeyizin tamamlandıktan sonra genç kıza teslim edileceği öğrenildi.

10 gündür çeyizi yanan nişanlı kız için yardım toplanıldığını söyleyen Menekşe Anaokulu Müdür Yardımcısı Metin Kemal Işık, “Okulumuza gelen bir bilgiye göre evi yanan bir aileye ve o ailede bulunan nişanlı kardeşimizin tüm çeyizleri yanmış. Bizler de duygudaşlık kurarak bir nebze olsun onları mutlu etmek adına, ailemize ve kızımıza yardım etmek istedik. Çevredeki hayırseverler tarafından kızımız için çeyiz toplamaya başladık. Yaklaşık 10 gündür çeyiz toplanıyor ve nasip olursa 2 hafta içerisinde de kızımıza çeyizini teslim etmeyi düşünüyoruz” diye konuştu.

Diğer taraftan çeyizi yanan gelin adayının, kendisi için hazırlanan çeyizden habersiz olduğu öğrenildi.