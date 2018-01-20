Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Kahramanmaraş’ta çeyizleri yanan kıza yardım

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ev yangınında evin içindeki çeyizleri de yanan nişanlı kız için anaokulu tarafından yardım kampanyası başlatıldı.

20 Ocak 2018 Cumartesi 09:17
Kahramanmaraş’ta çeyizleri yanan kıza yardım

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi Menekşe Anaokulu yönetimi, düğün hazırlığı yapan ailenin gelin adayı kızına çeyiz yardımı kampanyası başlattı. İsmi alınamayan bir ailenin yangında evi ve içindeki eşyalar kullanılamaz hale gelirken, evleri yanan ailenin kızına anaokulu destek amaçlı çeyiz yardım kampanyası başlattı. Toplanan çeşitli çeyiz eşyaları okulun koridorunda sergilenirken, çeyizin tamamlandıktan sonra genç kıza teslim edileceği öğrenildi.

10 gündür çeyizi yanan nişanlı kız için yardım toplanıldığını söyleyen Menekşe Anaokulu Müdür Yardımcısı Metin Kemal Işık, “Okulumuza gelen bir bilgiye göre evi yanan bir aileye ve o ailede bulunan nişanlı kardeşimizin tüm çeyizleri yanmış. Bizler de duygudaşlık kurarak bir nebze olsun onları mutlu etmek adına, ailemize ve kızımıza yardım etmek istedik. Çevredeki hayırseverler tarafından kızımız için çeyiz toplamaya başladık. Yaklaşık 10 gündür çeyiz toplanıyor ve nasip olursa 2 hafta içerisinde de kızımıza çeyizini teslim etmeyi düşünüyoruz” diye konuştu.

Diğer taraftan çeyizi yanan gelin adayının, kendisi için hazırlanan çeyizden habersiz olduğu öğrenildi. 

Haber Tarihi: 20 Ocak 2018 Cumartesi 09:17
  1. Kahramanmaraş
  2. ev
  3. yangın
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    PKK sevici ülkeler ne kadar rahatsızsa o da bir o kadar rahatsız… ‘Afrin’e girmeyin!’
    1. PKK sevici ülkeler ne kadar rahatsızsa..
    2. Galatasaray başkanını seçiyor
    3. Körfez'e bir kalemde 10 milyarlık..
    4. Pazar tezgahından şarkıcılığa!
    5. Bursa'nın İznik ilçesinde huzur..
    6. Afrin operasyonu öncesi intihar..
    7. Canlı bomba sanıldı ama arkasından bir..
    8. Kahramanmaraş’ta çeyizleri yanan kıza..
    9. İnşaat ön planda olacak
    10. Beşiktaş'ın genç yıldızı o takıma imza..
    11. Canlı bomba sanıldı! Gerçek şaşırttı
    12. Fırsatlar için yeni dönem
    13. Yeni dönem başladı! Bakan açıkladı:..
    14. Elektrik sektöründe yeni bir uygulama..
    15. Hindistan'dan nükleer provokasyon
    16. Bir gecede dört kişi hayatını kaybetti!
    17. Ejderler'in komutanı Sümeyra Teğmen
    18. Ev alacaklar dikkat! Sevindiren..
    19. Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi..
    20. Dortmund puanı zor kurtardı
    İşte geleceğin tüccarı! Herkesi tek tek durdurup… Karneyi fırsata çevirdi!
    İşte geleceğin tüccarı! Herkesi tek tek durdurup… Karneyi fırsata çevirdi!
    Tel Abyad'da çatışmalar başladı
    Tel Abyad'da çatışmalar başladı
    Perinçek sloganı söyledi, Cumhurbaşkanlığı adaylığını duyurdu
    Perinçek sloganı söyledi, Cumhurbaşkanlığı adaylığını duyurdu
    Rus uçakları Türkmenleri vuruyor
    Rus uçakları Türkmenleri vuruyor
    5 ABD askeri çatışmada öldürüldü
    5 ABD askeri çatışmada öldürüldü

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 20.01.2018
    Kızlarını almaya giden babaya şok!
    Kızlarını almaya giden babaya şok!
    Fotoğraflar peş peşe geliyor… Gövde gösterisi!
    Fotoğraflar peş peşe geliyor… Gövde gösterisi!