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Kahramanmaraş’ta Bylock kullanıcısı 9 FETÖ’cü yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında Bylock kullanıcısı 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

19 Temmuz 2017 Çarşamba 12:51
Kahramanmaraş’ta Bylock kullanıcısı 9 FETÖ’cü yakalandı

Kahramanmaraş’ta Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında Bylock kullanıcısı 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Kahramanmaraş Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüyle ilişkileri tespit edilen ve örgütün haberleşme programı Bylock kullandıkları tespit edilen 9 kişi, yakalanarak gözaltına alındı. 9 kişi, alınan sağlık raporunun ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2017 Çarşamba 12:51
  1. Kahramanmaraş
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