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Kahramanmaraşlıların sıcak hava ile imtihanı

Yurt genelinde hızla artan hava sıcaklığı Kahramanmaraş’ta da etkisini gösteriyor.

02 Temmuz 2017 Pazar 13:15
Kahramanmaraşlıların sıcak hava ile imtihanı

Termometrenin 40 derecelere kadar yükseldiği şehirde vatandaşlar serinleyebilmek için ağaç gölgelerini, çeşme başlarını adeta mesken edindi.

Soğuk-sıcak demeden yaz-kış çalışmak zorunda kalan işçilerin ekmek mücadelesi de rekor sıcaklara rağmen güneş altında devam ediyor.

Sıcaktan bunalan hayvanlar da serinlemek için çabalıyor. Elbistan’da sıcaktan bunalan bir köpeğin çeşmeden su içme çabası vatandaş kamerasına yansıdı.

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2017 Pazar 13:15
  1. Kahramanmaraş
  2. Elbistan
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