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Kahramanmaraşlı şehidin cenazesi baba ocağına getirildi

Kütahya’da jandarma timini taşıyan araç ile kamyonetin çarpışması sonucu şehit olan Jandarma Er Çınar Taş’ın cenazesi memleketi Kahramanmaraş’a getirildi.

11 Temmuz 2017 Salı 19:56
Kahramanmaraşlı şehidin cenazesi baba ocağına getirildi

Kütahya’da Jandarma Er Çınar Taş’ın (22) kullandığı Değirmenözü Jandarma Karakolu askerlerinin bulunduğu kamyonet, merkeze bağlı Değirmenözü köyü yakınında karşı yönden gelen kamyonetle çarpışmıştı. Kazada jandarma aracının sürücüsü Taş, olay yerinde şehit olmuştu. Şehit Jandarma Er Çınar Taş’ın cenazesi, Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesindeki baba ocağına getirildi. Dedesi İmam Arslan ve akrabaları tarafından karşılanan şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, Afşin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Şehidin cenazesi, yarın öğle namazını müteakip Kaşanlı Mahallesi’nde cemevinde yapılacak törenle toprağa verilecek.

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2017 Salı 19:56
  1. Kahramanmaraş
  2. Kütahya
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