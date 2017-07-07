Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Kahramanmaraş şehidine son görev

Şırnak’ta devriye görevi yürüten zırhlı polis aracının çarpması sonucu şehit olan Polis Memuru Ali Yardımcıoğlu, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

07 Temmuz 2017 Cuma 19:37
Kahramanmaraş şehidine son görev

Şırnak’ta düzenlenen askeri töreninin ardından karayoluyla Kahramanmaraş’a getirilen şehit Polis Memuru Ali Yardımcıoğlu (32) için memleketi Kahramanmaraş’ta cenaze töreni düzenlendi. Şeyh Adil Mezralığı Şehitliğinde düzenlenen tören, şehit Ali Yardımcıoğlu’nun özgeçmişinin okunmasıyla başladı.

Cenaze töreninde şehit babası Fahrettin, Fatma, eşi Merve ve kardeşleri ayakta durmakta güçlük çekti. Törende şehidin akrabaları ile yakınları, şehit Ali Yardımcıoğlu’nun Türk Bayrağına sarılı tabutunu sarılarak gözyaşı döktü.

Şehit Ali Yardımcıoğlu naaşı Kahramanmaraş İl Müftüsü Celal Sürgeç’in cenaze namazını kıldırmasının ardından toprağa verildi. Tören saygı atışının ardından sona erdi.

Törene, Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, milletvekilleri, siyasi parti başkanları, şehit yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2017 Cuma 19:37
  1. Fatih
  2. Kahramanmaraş
  3. Şırnak
  4. Mem
  5. Vahdettin
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hevesleri kursaklarında kaldı... Anayasa Mahkemesi'nden bir ret kararı daha...
    1. Hevesleri kursaklarında kaldı.....
    2. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine..
    3. Erdoğan'dan Japon Başbakan'a sitem: Ne..
    4. Her ziyareti olay... Trump sokakta..
    5. Alman milletvekilleri Türkiye'ye geliyor
    6. Ağaçtan düşen kadın ağır yaralandı
    7. Yargıtay Birinci Başkanı Cirit’ten..
    8. Hacı adayları 'Hac Okulu'nda kutsal..
    9. İşte 15 Temmuz'da camilerde yapılacak..
    10. Trump ve Putin ilk kez bir araya geldi
    11. TBMM Başkanvekili Aydın Türkiye’nin..
    12. Karısını öldüren şahıs cezaevinde..
    13. Kahramanlarımızın isimleriyle yürüdüler
    14. Yakınlarını kaybeden vatandaşlar..
    15. Vali Ustaoğlu, şiddetli fırtınaya..
    16. Aliağa meclisi temmuz ayında ikinci..
    17. Sungurlu’da arazi yangının bilançosu..
    18. Tanker faciasında ölen 2 çocuk toprağa..
    19. Başbakan talimatı verdi o ilçede doğal..
    20. Kırsaldaki çalışmalara sıkı takip
    Esnaf ayaklandı! Avukatlar AVM'ye...
    Esnaf ayaklandı! Avukatlar AVM'ye...
    Sakarya'da Suriyeli hamile kadına tecavüz edip çocuğu ile birlikte öldürdüler!
    Sakarya'da Suriyeli hamile kadına tecavüz edip çocuğu ile birlikte öldürdüler!
    Türkiye'nin operasyonuna ABD'den komik itiraz!
    Türkiye'nin operasyonuna ABD'den komik itiraz!
    Rusya'dan PYD'ye ültimatom! 'terk edin'
    Rusya'dan PYD'ye ültimatom! 'terk edin'