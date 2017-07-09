Kahramanların gözünden 15 Temmuz

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Beykoz Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen “İçimizdeki Kahramanlar 15 Temmuz Gecesini Anlatıyorlar” etkinliğinde, 15 Temmuz Gecesi sergilenen destansı direniş bir kez daha hatırlandı.

Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

İçimizdeki Kahramanlar “15 Temmuz Gecesi’ni Anlatıyor” sloganıyla, Moderatörlüğünü Sakarya Fırat dizi oyuncusu İsmail Hakkı'nın yaptığı programda, gazilerden Rukiye Dağ, Yasin Akın ve Yasin Çetinkaya 15 Temmuz darbe gecesinde yaşadıklarını paylaştı.

15 Temmuz Şehitler Meydanı’ndaki programa, İstanbul Milletvekili Hasan Sert, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Daire Başkanı Rasim Arı, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, Beykoz Kaymakamı Ahmet Katırcı, Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, İBB Başkan Danışmanı Adem Sefer, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Gürkan, Belediye Başkan Yardımcıları, başkan danışmanları, İlçe Spor Müdürü Bülent Küçük, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve ilçe sakinleri katıldı.

Milletvekili Hasan Sert: “Türkiye Cumhuriyeti Mazlumlar İçin Ayakta Durmalı”

İstanbul Milletvekili Hasan Sert: “Geçen günlerde Katar’a gitmek nasip oldu.. Size bir şey olursa tüm ümmete bir şey olur, yere düşerler. Onlara bir şey olursa Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bütün mazlumlar için ayakta durması lazım dediler. Bu sorumluluğu kabul etsek de etmesek de tarih bu sorumluluğu bize vermiştir. Güçlü Türkiye’nin oluşması için her türlü fedakârlığı yapmak zorundayız.” Dedi.

Kaymakam Ahmet Katırcı: “Bu Olayı Unutmadık Unutturmayacağız”

Beykoz Kaymakamı Ahmet Katırcı: “Biliyorsunuz bu memleket kuruluşunda da kurtuluşunda da dirilişinde de ihanetlere sahne oldu. Ama hiçbirisi bu kadar hain olmadı. Kendi milletine ihanet içinde oldular. Türk ordusunun içine sızmış, asker, polis, kaymakam elbisesi giymiş bir sürü hain, bu milletin ikbaline ve istiklaline kast ettiler. Köprüye koştuk, Kısıklı’ya koştuk, havalimanına, Ankara’da Genelkurmay Başkanlığına koştuk. Burada 2002 doğumlu gazim var. Bu olayı asla unutmadık, unutmayacağız.” diye konuştu.

Başkan Yücel Çelikbilek: “Bu Millet Bugün Ayakta Kaldı, Bundan Sonra Da Ayakta Kalacaktır.”

Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek: “Bu bir yıl bizi sürekli düşünmeye sevk etti. Yaşananları asla hazmedemedik. Düşmanlarla kavga etmeyi, can vermeyi biliriz. Milyonlarca şehit verdik, bu hainlerin yaptıkları kadar hiçbiri ağır gelmedi. Bizim hamurumuz da inanç var, vatan sevgisi var. Bu millet bugün ayakta kaldı, bundan sonra da ayakta kalacaktır. Şehitlerimize, Allah rahmet etsin. Bu şehitler sadece bizim değil, 1.5 milyar İslam Ümmeti’nin şehididir. Onlar bize bu vatanı emanet bıraktı. Bizler hiçbir namert elin bu emanetlere uzanmasına izin vermeyeceğiz. Bu bizim yeminimizdir.” şeklinde konuştu.

15 Temmuz’a dair görüntülerin yer aldığı sinevizyonu izleyen ilçe sakinleri, sanatçı Orhan Çakmak’ın seslendirdiği sela ve eserlere de hep birlikte eşlik etti.