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Kahramanlarımızın isimleriyle yürüdüler

Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği 4. Uluslararası Altın Kemer Karakucak Güreşleri, kortej yürüyüşüyle başladı.

07 Temmuz 2017 Cuma 20:05
Kahramanlarımızın isimleriyle yürüdüler

Korteje katılan Erzurumlular, 15 Temmuz Demokrasi Destanımızın kahramanlarının adını taşıyan tişörtleri giyerek yürüyüşe katıldı. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, ay yıldızlı tişörtüyle korteje katılarak etkinliğe start verdi. AK Parti Erzurum Milletvekili Orhan Deligöz, Vali Yardımcısı Ayhan Terzi, AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz ve diğer yetkililerin katıldığı yürüyüş, renkli görüntülere sahne oldu. Yürüyüşte, 15 Temmuz gecesi hain darbe girişimi karşısında canını vatan toprağına feda ederek, terörist başı FETÖ ve postallı satılmışlara geçit vermeyen kahramanlarımızın aziz ruhlarına dualar okundu. Narmanlı Camii önünden başlayan kortej yürüyüşü, Havuzbaşı Kent Meydanı’nda sona erdi. Başkan Sekmen, kortejde vatandaşları selamladı. Sekmen, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, “Bu yıl dördüncüsünü düzenlediğimiz Uluslararası Altın Kemer Karakucak Güreşleri Kortej Yürüyüşü’nde üzerimizde ay yıldızlı bayrağımız ve şehitlerimizin adını taşıdık. Onlar vatanımız, milletimiz ve demokrasi için Hakk’a yürüdü. Kahramanlarımızı asla unutmadık ve unutmayacağız” dedi. Bu arada Başkan Sekmen, tüm sporseverleri 9 Temmuz Pazar günü Olimpiyat Parkı Erzurum Güreş Stadı’nda yapılacak olan 4. Uluslararası Altın Kemer Karakucak Güreşleri’ne davet etti.

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2017 Cuma 20:05
  1. AK Parti
  2. Erzurum
  3. Mehmet Sekmen
  4. Narman
  5. Ulus
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