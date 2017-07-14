“Kahramanlarımız göğüslerini siper ettiler, 6 şehit verdiler amaTürk Telekom’u vermediler”

Acıbadem’deki direnişte şehit düşen kahramanların ailelerinin katılımı ile gerçekleştirilen Mevlid-i Şerif ve anma törenine Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Binali Yıldırım’da telekonferans sistemiyle katıldı. Yıldırım, Türk Telekom ve Acıbadem halkına seslendiği konuşmasında “Hain darbeciler Türk Telekom’un Acıbadem binasını işgal etmeye kalktılar ama hiç hesap etmedikleri kahraman Acıbadem halkı, Türk Telekom çalışanlarının yanında oldu. Darbecilerin amacı, radyo ve TV’leri ele geçirmek, yayınları kesmek, telekomünikasyon operatörlerini işgal etmek, böylece iletişimi kestikten sonra, kirli emellerine ulaşmaktı. Bu kahramanlar göğüslerini siper ettiler, 6 şehit verdiler ama Türk Telekom’u vermediler” dedi.

Düzenlenen programa Üsküdar Kaymakamı Mustafa Güler, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Başkanı Ömer Fatih Sayan ve Türk Telekom yöneticileri katıldı. Şehit aileleri ve halkın katılımıyla gerçekleşen mevlit programı kapsamında bir konuşma yapan Türk Telekom Genel Müdür Yardımcısı Şükrü Kutlu: “Şu an bulunduğumuz Acıbadem’de, biri Türk Telekom ailesinin mesai arkadaşı olmak üzere mahallemizin muhtarı dahil 6 şehidimiz var. Onların kaybı bize büyük bir acı verirken, gazi şirketlerden biri olarak verilen bu onurlu mücadelenin bir parçası olmanın şerefini taşıyoruz” dedi.

Mevlid-i şerif töreni öncesinde ise Acıbadem Muhtarlığı bahçesine, Şehitler Çınarı dikildi. Şehitler Çınarı için 81 ilden Türk Telekom çalışanları toprak gönderdi. 81 ilden gelen topraklar, Şehitler Çınarı’na Türk Telekom yöneticileri ve şehit aileleri tarafından döküldü.

15 Temmuz’da darbecilerin işgal girişimine karşı tüm gücüyle mücadele ederken 6 şehit veren ve gazi şirketlerden biri olan Türk Telekom, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Beraberlik Günü’nü anmak amacıyla ülke genelinde çeşitli etkinliklere imza atıyor.

Şirket, geçtiğimiz gün 15 Temmuz şehitleri için Acıbadem Türk Telekom binasında Türk Telekom Yöneticileri, şehit aileleri ve halkın katılımıyla Mevlid-i Şerif okuttu. Mevlid-i Şerif’te, 53 Türk Telekom Okulu’nun öğrencileri arasında düzenlenen, "15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve İletişim" temalı yarışmada finale kalan eserler de sergilendi. Aynı gün, 250 demokrasi şehidinin adını ölümsüzleştirmek amacıyla 81 ilden Türk Telekom çalışanları tarafından getirilen topraklarla Acıbadem Muhtarlığının bahçesine Şehitler Çınarı dikildi.

Başbakan Yıldırım: Kahraman şehitlerimiz göğüslerini siper ettiler ama Türk Telekom’u vermediler

Türk Telekom’un Acıbadem’de gerçekleştirdiği Mevlid- Şerif ve anma gecesine görüntülü konuşmayla bağlanan Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Binali Yıldırım şunları söyledi: “Türk Telekom olarak, şehitlerimize, gazilerimize ve şehit yakınlarına sahip çıktığınız için sizlere teşekkür ediyoruz. Acıbadem’de o gece çok büyük bir kahramanlık destanı yazıldı. Darbecilerin amacı, radyo ve TV’leri ele geçirmek, yayınları kesmek, telekomünikasyon operatörlerini işgal etmek, böylece iletişimi kestikten sonra, kirli emellerine ulaşmaktı. Türksat, TRT ve özel TV’lerle birlikte, Türk Telekom da hedef oldu. Türk Telekom’un Acıbadem binasını işgal etmeye kalktılar ama hiç hesap etmedikleri kahraman Acıbadem halkı, Türk Telekom çalışanlarının yanında oldu. Bu kahramanlar göğüslerini siper ettiler, 6 şehit verdiler ama Türk Telekom’u vermediler. 15 Temmuz, Türkiye Cumhuriyeti istiklalini Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde koruduğu, aydınlık yarınlara dönüştürdüğü gündür. Unutmayacağız, unutturmayacağız, unutturmaya çalışanlarla ilk günkü gibi mücadele edeceğiz. Türk Telekom yöneticilerine ve burada çalışan herkese, bu vefa duyguları için teşekkür ediyorum. Bu şanlı direnişte hayatını kaybeden tüm şehitlerimize, 2.194 gazimize şükranlarımı sunuyorum.”

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Başkanı Ömer Fatih Sayan: “İletişim direnişin altyapısıydı”

Mevlid-i Şerif’e katılan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Başkanı Ömer Fatih Sayan, “15 Temmuz’da insanlar sevdiklerinin ve ülkelerinin geleceğinden endişe ederek iletişim araçlarının başında toplandılar. Durumun vahametini anlayınca da Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla sokaklara indiler. Eğer bu esnada operatörlerimiz çalışmalarına devam etmeseydi, kimseden haber alamayacaktık. Eğer milletimiz Sayın Cumhurbaşkanımızı ekranda görmeseydi, belki de ilk anda ne yapacağını bilemeyecekti. Burada şanlı 15 Temmuz dirilişinin altyapısını oluşturan bir iletişim başarısı söz konusudur. Bu iletişim kesilmemesi için şehit olan arkadaşlarımız, gerçekten çok büyük bir işe imza attılar. Acıbadem halkı, gerekli direnişi Çanakkale ruhuyla gösterdi. Şehitlerimizin emaneti bizim de emanetimizdir. 15 Temmuz şehitlerimizi unutmadık, unutmayacağız” dedi.

Şükrü Kutlu: “Gazi bir şirket olarak, verilen bu kahraman mücadelenin bir parçası olmanın şerefini taşıyoruz”

Yapılan etkinliklerle ilgili konuşan Türk Telekom Genel Müdür Yardımcısı Şükrü Kutlu, “Başarısızlıkla sonuçlanan 15 Temmuz hain darbe girişimi ülkemiz için çok önemli bir dönüm noktası oldu. Türk Telekom’un kritik binalarına da saldırıların olduğu o gece milletimiz örneğine az rastlanır bir kahramanlıkla demokrasiye sahip çıktı; maalesef 250 vatan evladımızı şehit verdik. Şu an bulunduğumuz Acıbadem’de, biri Türk Telekom ailesinin mesai arkadaşı olmak üzere mahallemizin muhtarı dahil 6 şehidimiz var. Onların kaybı bize büyük bir acı verirken, gazi bir şirket olarak verilen bu kahraman mücadelenin bir parçası olmanın şerefini taşıyoruz” dedi.

İletişimi kesilmeyen Türkiye’nin o gece kaderi değişti

15 Temmuz gecesi FETÖ terörü örgütün planlı ve bilinçli bir tutumla Türk Telekom binalarına saldırdığına dikkat çeken Kutlu, açıklamalarını şöyle sürdürdü: “O gece iletişim kesilseydi kimse bir şey bilmeyecek ve ülke büyük bir karanlığa bürünecekti. İşte bu yüzden de darbeciler ülkemizin iletişim omurgasını taşıyan Türk Telekom binalarına saldırdılar. Türk Telekom olarak çalışanlarımıza, ülkemizin iletişim altyapısına zarar gelmesinin önlenmesi ve iletişim güvenliğinin sağlanması amacıyla direniş sergilerken, halkımızın desteğini görmek bizi daha da güçlendirdi. Bu güçle Türkiye’nin iletişim altyapısının kusursuz çalışmasını sağladık. İletişimi kesilmeyen Türkiye’nin o gece kaderi değişti. Bugün burada buluşabilmemiz de bunun bir sonucu. Türk Telekom olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da milletimizin yanında olacak ve adalet yerini buluncaya kadar bu davayı takip etmeye devam edeceğiz.”

Türk Telekom çalışanları 81 ilden, Şehitler Çınarı için toprak gönderdi

Acıbadem Muhtarlığı bahçesine dikilen Şehitler Çınarı ile ilgili de konuşan Kutlu; “Şehitlerimizi asla unutmayacağız. O nedenle bugün burada kahramanlarımızın hatırasını sonsuza dek yaşatmak amacıyla bir çınar ağacını Acıbadem muhtarlığının bahçesine diktik. Şehitler Çınar’ı olarak adlandırdığımız bu ağaç için 81 ilimizden toprak getirdik. Sapasağlam gövdesi ve derin kökleri ile toprağa sıkı sıkı tutunan ‘Şehitler Çınarı’mız büyüdükçe, milletçe yazdığımız bu demokrasi destanımız da ölümsüzleşecek” dedi.

Türk Telekom binalarında Kahramanlığın resmi…

Türkiye’nin dört bir yanında kurduğu 53 Türk Telekom Okulu öğrencileri arasında, "15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve İletişim" temasıyla resim, şiir ve kompozisyon yarışması düzenlediklerini dile getiren Kutlu, resim yarışmasında birinci olan Türk Telekom Güzel Sanatlar Öğrencisi Mert Şahin’in resmini ise bu kahramanlığın sembolü olarak İstanbul ve İzmir’deki Türk Telekom binalarının dış cephesine taşıdıklarını açıkladı.

15 Temmuz şehitleri için Acıbadem Türk Telekom binasında 2 bin kişilik Mevlid-i Şerif

Türk Telekom, ülkemizde gerçekleştirilmeye çalışılan darbe girişimine karşı verdikleri mücadelede şehit olan vatandaşlarımız için, o gece ablukaya alınan Acıbadem Türk Telekom binasında yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı Mevlid-i Şerif okuttu. Mevlid-i Şerif’e Türk Telekom Yöneticileri, şehit aileleri ve vatandaşların yanı sıra Üsküdar Kaymakamı Mustafa Güler, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Başkanı Ömer Fatih Sayan da katıldı.