Kahramankazanlılar’ın “adalet nöbeti” sürüyor

HAKAN ÖZTÜRK / ANKARA - FETÖ darbe girişiminin komuta merkezi olan 4’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı’ndan (Akıncı Üssü) kalkarak sivil halkı, TBMM’yi ve devlet kurumlarını bombalayan F-16’ları engellemeye çalışırken 9 şehit, 92 gazi veren Kahramankazanlılar, Akıncı Üssü’ndeki eylemlere ilişkin 486 sanığın yargılandığı dava için Sincan Cezaevi önünde başlattıkları “adalet nöbetini” sürdürüyor. Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, şehit yakınları ve gazileri bir an olsun yalnız bırakmıyor.

“FETÖ’CÜ HAİNLER HESAP VERECEK”

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk ve Kahramankazan 15 Temmuz Gaziler ve Şehit Yakınları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri, Sincan Cezaevi kampüsündeki duruşma salonunda görülen Akıncı Üssü davası için başlattıkları adalet nöbetine devam ediyor. Sincan Cezaevi önünde toplanan Kahramankazanlılar, duruşma salonuna getirildikleri sırada darbeci hainlere tepki gösterdi. Kahramankazanlılar, darbeci hainlere "Vatan hainleri", "Katil FETÖ", “İdam isteriz", "Vatan haini FETÖ" diye bağırarak tepki gösterirken, sık sık tekbir getirdi. Kahramankazanlılar, “Kahramankazan halkının nefesi ensenizde”, “Katil FETÖ”, “FETÖ’cü hainler hesap verecek” yazılı pankart ve dövizler taşıdı. Ertürk ve Kahramankazanlılar daha sonra mahkeme salonuna girerek, duruşmayı takip etti.

SONUNA KADAR TAKİP EDECEĞİZ

Başkan Ertürk, burada yaptığı açıklamada şunları kaydetti: “Kahramankazanlılar olarak, duruşmaların başladığı günden beri yine bugün de burada nöbetteyiz. Kahramankazan halkı olarak 9 şehit 92 gazimizin ve tüm Türkiye’deki 249 şehidimiz 2193 gazimiz için davaları takip ediyoruz ve sonuna kadar edeceğiz. Kahramanlık unvanı Kahramankazan’ın şahsında, Türk milletinin kahramanlığını simgelemesi açısından 81 il, 957 ilçe adına Kahramankazan’a verildi. Bu sorumluluğun bilinci içerisinde bu davayı takip ediyoruz. Şehitlerimiz ve gazilerimiz başta olmak üzere asil Türk Milleti, bu kanlı darbe girişimini demokrasiye ve milli iradeye olan bağlılığı, yalnızca milletin değil ümmetin de lideri olan Recep Tayyip Erdoğan’a olan inancı sayesinde önlemiştir. Bağımsız Türk yargısı, Türkiye’yi yıkmaya çalışan, devletin bekasını tehlikeye atan ve milletini acımadan katleden bu vatan hanilerine karşı en ağır cevabı ve cezayı verecektir.”

İKRAMLAR KAHRAMANKAZAN’DAN

Öte yandan Kahramankazan Belediyesi’nce cezaevi girişine kurulan çadırlarda duruşmayı takip eden vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuluyor. Kahramankazanlıların darbeci hainlere karşı verdiği destansı mücadele ile ve şehit ve gazilerin yaşam öykülerini anlatan dergi ve kitaplar vatandaşlara dağıtılıyor.









