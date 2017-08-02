Kahramankazanlılar Sincan Cezaevi’ne kamp kurdu

FETÖ tarafından 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullanılan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 sanığın yargılanmasına Sincan Cezaevi kampüsüne kurulan duruşma salonunda başlandı.

Hainlere tepki

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk ve Kahramankazan 15 Temmuz Gaziler ve Şehit Yakınları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri, duruşmaya izleyici olarak katıldı. Davanın görüldüğü Sincan Cezaevi önünde toplanan Kahramankazanlılar, duruşma salonuna getirildikleri sırada darbeci hainlere tepki gösterdi. Kahramankazanlılar, darbeci hainlere "Vatan hainleri", "FETÖ'nün uşakları", "Katil FETÖ", İdam isteriz", "Vatan haini FETÖ" diye bağırarak tepki gösterirken, sık sık tekbir getirdi. Kahramankazanlılar, “F-16’lara kafa tutan Kahramankazan halkının nefesi ensenizde”, “Katil FETÖ”, “Kaderimizi içerde aşımızı dışarda paylaşıyoruz”, “FETÖ’cü hainler hesap verecek”, “15 Temmuz’u unutmayacağız, unutturmayacağız” yazılı pankart ve dövizler taşıdı. Ertürk ve Kahramankazanlılar daha sonra mahkeme salonuna girerek, duruşmayı takip etti.

Nefesimiz enselerinde olacak

Başkan Ertürk burada yaptığı açıklamada, 15 Temmuz darbe girişiminin, Türk Milleti'nin devletine, bayrağına, vatanına olan aşkı sayesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ateşlediği işaret fişeği ile önlendiğini belirterek, “Allah bu millete tekrar 15 Temmuzlar yaşatmasın" dedi. 15 Temmuz gecesi Kahramankazan'da 9 şehit, 92 gazi verdiklerini anımsatan Ertürk, şunları kaydetti:

"Bu alçaklar hain emellerini gerçekleştirmek için, silahsız insanlara hiç acımadan ateş açtılar. Türkiye genelinde 249 şehidimiz, 2195 gazimiz var. Eğer Türkiye Cumhuriyeti bugün hala dimdik ayakta ise bu kahramanların yüzü suyu hürmetinedir. Şehitlerimizin ve gazilerimizin kanları yerde kalmaması için bu alçakların en ağır şekilde cezalandırılmalarını istiyoruz. Bugün onun için burada duruşmayı takip ediyoruz. Tüm duruşmaları da yakından takip edeceğiz, nefesimiz enselerinde olacak. Türk yargısının bu alçaklara en ağır cezayı vereceğinden şüphemiz yok. 15 Temmuz'u unutmadık ve unutturmayacağız."

Kahramankazan çadırına yoğun ilgi

Kahramankazan Belediyesi’nce cezaevi girişine kurulan çadırlarda duruşmayı takip eden vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu. Kahramankazanlıların darbeci hainlere karşı verdiği destansı mücadeleyi ve şehit ve gazilerin yaşam öykülerini anlatan dergi ve kitaplar dağıtıldı.