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Kahramankazan tabelası önünde poz veren Kılıçdaroğlu'na tarihi ayar

Eski CHP'li Savcı Sayan, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi 9 evladını şehit veren Ankara’nıın Kahramankazan ilçesinin tabelası önünde poz veren Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi.

18 Haziran 2017 Pazar 13:11
Kahramankazan tabelası önünde poz veren Kılıçdaroğlu'na tarihi ayar

YENİAKİT.COM.TRCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sözde adalet yürüyüşü kapsamında, adı 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Kahramankazan olan Ankara’nın Kazan ilçesinden geçerek burada ilçenin tabelası önünde poz verdi. Fotoğrafın ortaya çıkması sonrası açıklama yapan eski CHP’li Savcı Sayan, Kılıçdaroğlu’nu sert sözlerle eleştirdi. Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklamada bulunan Sayan, Kılıçdaroğlu’nun darbe girişimi gecesi CHP’li Bakırköy Belediye Başkanı’nın evine saklanmasını hatırlatarak “Kazan'ı Kahramankazan yapan yiğitler can verirken, sen belediye başkanının evine kaçıyordun. Tabelanın önünde poz verirken vicdanın sızladı mı” dedi.

Kahramankazan ilçe tabelası önünde poz veren Kılıçdaroğlu, binlerce şehidin verildiği15 Temmuz hain darbe girişimi için de 'kontorllü darbe' tanımlaması yapmıştı.

Haber Tarihi: 18 Haziran 2017 Pazar 13:11
  1. Kemal Kılıçdaroğlu
  2. Savcı Sayan
  3. Kahramankazan
  • Murat Murat 27 dk önce
    Tunelde olanlara sor bide
  • YurtseverYurtsever2 sa önce
    Ya sen Sayın Savcı Siyasi Hayatında bukadar Parti değiştirirken bunları yazarken Basın donmedimi?Gerçi sen alişıksın.
  • İlhamiİlhami2 sa önce
    Sayın savcı kılçkoğlunda vijdan varmıki sızlasın o küçük bir çocuk korkak ve sünepe zoru görünce sıvışan tipte silik bir kişilik şimdi yürüyor ya elinde tuttuğu şey hani adalet yazıyor ya o bunu elma şekeri diye tutuyordur
  • ErsanErsan2 sa önce
    O gece sen nerdeydin savci sayan
  • FıratFırat2 sa önce
    Kahramankazan lı kardeşlerim darbenin önünde nasıl durduysanız kk nın önünde durup bunları kazana sokmayacaktınız
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