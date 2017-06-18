Kahramankazan tabelası önünde poz veren Kılıçdaroğlu'na tarihi ayar
Eski CHP'li Savcı Sayan, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi 9 evladını şehit veren Ankara’nıın Kahramankazan ilçesinin tabelası önünde poz veren Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi.18 Haziran 2017 Pazar 13:11
YENİAKİT.COM.TR - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sözde adalet yürüyüşü kapsamında, adı 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Kahramankazan olan Ankara’nın Kazan ilçesinden geçerek burada ilçenin tabelası önünde poz verdi. Fotoğrafın ortaya çıkması sonrası açıklama yapan eski CHP’li Savcı Sayan, Kılıçdaroğlu’nu sert sözlerle eleştirdi. Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklamada bulunan Sayan, Kılıçdaroğlu’nun darbe girişimi gecesi CHP’li Bakırköy Belediye Başkanı’nın evine saklanmasını hatırlatarak “Kazan'ı Kahramankazan yapan yiğitler can verirken, sen belediye başkanının evine kaçıyordun. Tabelanın önünde poz verirken vicdanın sızladı mı” dedi.
Kahramankazan ilçe tabelası önünde poz veren Kılıçdaroğlu, binlerce şehidin verildiği15 Temmuz hain darbe girişimi için de 'kontorllü darbe' tanımlaması yapmıştı.