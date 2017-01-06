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Kahramanın futbolcu oğlu için kampanya!

İzmir'de dün gerçekleşen hain terör eyleminde gösterdiği kahramanlığın ardından şehit olan Polis Fethi Sekin'in oğlunun TFF 1. Lig Altınordu'nun alt yapısında olduğu öğrenildi.

Kahramanın futbolcu oğlu için kampanya!
Eklenme: 06 Ocak 2017, 09:13
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Adliye saldırısını hayatı pahasına önleyerek bir kahramanlığa imza atan şehit Sekin'in, Altınordu'da futbol oynayan oğlunun bir maçını izlerken çekilmiş fotoğrafı yürek dağladı.

Bombalı araçla dikkat dağıtarak kalaşnikoflarla adliyede katliam yapmak isteyen hain teröristlerin yapmak istediği büyük katliamı, canı pahasına girdiği çatışmada şehit olarak engelleyen şehidimiz Sekin'in oğlu için sosyal medyada kampanya başlatıldı.

"G.Saray'da oynasın" kampanyası

Galatasaraylı olduğu bilinen Kahraman Polisimiz'in şehit oğlu için "Fethi Sekin'in oğlu G.Saray alt yapısına alınsın" diye kampanya başlattı.

 
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