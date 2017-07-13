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Kahraman'dan Meral Akşener'e sert cevap!

TBMM Başkanı İsmail Kahraman MHP'den ihraç edilen Meral Akşener'in kendisine atfen söylediği sözlerle ilgili sert bir açıklama yaptı. TBMM Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı açıklamasında "Sayın Meclis Başkanımızın ayaküstü birkaç kişi ile arasındaki konuşmada geçen masum bir teşbih, muhatapları tarafından gündem oluşturmaya ve gündemde kalmaya yönelik art niyetli bir şekilde kamuoyuna yakışıksız ifadelerle yansıtılmıştır. Bir teşbihin "Mal bulmuş mağribi gibi ucuz ve seviyesiz' bir siyasi polemik konusu yapılma çabası kabul edilebilir değil.

13 Temmuz 2017 Perşembe 14:18
Kahraman'dan Meral Akşener'e sert cevap!

TBMM Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı'ndan, Meral Akşener'in  "açık mektup" başlığı altında, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'a yönelik ifadeleri  ile ilgili açıklama yayımlandı.

Açıklamada, Ramazan'da İstanbul'da İş Dünyası Vakfı tarafından  düzenlenen iftar yemeği sonrasında Kahraman'ın ayaküstü birkaç kişi ile arasında  geçen konuşmadaki masum bir teşbihin, muhatapları tarafından gündem oluşturmaya  ve gündemde kalmaya yönelik art niyetli bir şekilde kamuoyuna yakışıksız  ifadelerle yansıtıldığı belirtildi.

MAL BULMUŞ MAĞRİBİ, SEVİYESİZ...

Siyasi literatürde makul karşılanacak, siyasi görüşlerin  müşterekliğini ifade eden bir teşbihin zorlamayla bir mağduriyet söz konusuymuş  gibi paylaşılmasının, 'mal bulmuş mağribi gibi ucuz ve seviyesiz' bir siyasi  polemik konusu yapılma çabasının kabul edilebilir bir durum olmadığının  vurgulandığı açıklamada, şunlar kaydedildi: "İki kişi arasındaki fikir ve siyasi söylemlerdeki paralelliği ifade  eden bir teşbihi kişilerin mahremiyeti ve özel hayatı ile ilgili olarak algılamak  cahillik veya art niyetliliktir.

Toplumumuzun gelenek görenek, örf ve adetlerini göz önüne aldığımızda  bir bayanın ağzına alamayacağı, böylesi çirkin sözlerle, Saygıdeğer Meclis  Başkanımıza fütursuzca saldırması en hafif ifadeyle edep sınırlarını aşmaktır. 15 Temmuz hain darbe teşebbüsü öncesinde "yurtta sulh" ifadesini,  yaptığı toplantıların tamamında slogan haline getiren, aynı tarihlerde katıldığı  televizyon programlarında, milletvekili olmamasına, herhangi bir siyasi partinin  genel başkanı konumunda bulunmamasına ve ufukta da seçim olmamasına rağmen  'Yakında Başbakan olacağım' ifadelerini kamuoyuyla paylaşan, taşeronluğa teşne  müflis bir siyasetçinin muhatap alınması söz konusu değildir. Bu açıklama kamuoyunun gerçekleri öğrenmesi ve doğru bilgilendirilmesi  gayesi ile zorunlu olarak yapılmıştır."

MERAL AKŞENER NE DEMİŞTİ?

Meral Akşener iki gün önce yaptığı açıklamada  "İstanbul’da İş Dünyası Vakfı tarafından verilen iftar yemeğinde, bir grup ortak tanıdıklarımızın olduğu iftar masasında yapılan sohbet esnasında, adımın geçmesi üzerine “Şu Meral Kılıçdaroğlu mu?” dediğini belirterek sert tepki göstermişti.

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2017 Perşembe 14:18
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