Cloudflare

Kahraman Tugay 5 günde 32 şehit verdi

Kayseri’deki 1’inci Komando Tugayı, kentte gerçekleşen terör saldırısının ardından Suriye’den gelen acı haberlerle birlikte 5 günde 23 şehit verdi

Kahraman Tugay 5 günde 32 şehit verdi
Eklenme: 23 Aralık 2016, 10:15
Bu haber 127 kez okundu

Kayseri Talas Bulvarı’nda geçen cumartesi Zincidere Komando Tugayı’ndan çarşı iznini kullanmak için yola çıkan askerlerin bulunduğu özel halk otobüsüne yönelik hain terör saldırısı sonucunda 14 asker şehit olmuş, 1’i sivil olmak üzere 56 kişi de yaralanmıştı.

PKK'YA EN AĞIR DARBELERİ VURDULAR

Saldırının ardından hedefin, bugüne kadar PKK’ya en ağır darbeleri vuran ve aynı zamanda Fırat Kalkanı operasyonunda da Suriye’de mücadele eden Kayseri Komando Tugayı olduğu belirtildi.

EL BAB'DAKİ 16 ŞEHİTTEN 9'U DA O TUGAYDAN

1965 yılında kurulan 1’inci Kayseri Komando Tugayına, hain terör saldırısının ardından Fırat Kalkanı operasyonundan da acı haberler geldi. Edinilen bilgiye göre, Suriye’de devam eden Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab’da DAEŞ militanlarının bombalı saldırısında şehit olan 16 askerden 9’unun Kayseri Komando Tugayı’ndan bölgeye giden askerler oldukları belirtildi. Buna göre, Kayseri Komando Tugayı 5 günde 23 şehit verdi.

 
EtiketlerPKKşehitkayseriDAEŞel babGüncel Haberleri
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

  • Elhamdülillah, Rize özgürlüğüne kavuştu!
  • ABD'den tehlikeli plan! Suriye'ye gönderiyor...
  • 'Başbakan'da dahil hiç canlı kalmayacak'
  • Trump'ın ilk işi İsrail'i kurtarmak oldu
  • İşte Cuma Hutbesi
  • Pervin Buldan gözaltına alındı
  • El-Bab'taki çatışmada neler yaşandı? Kahramanlar anlattı
  • Suikastçi 15 Temmuz'da bakın neredeymiş!
  • Emniyet'ten flaş uyarı!
  • 'Fırat'ın batısı temizlenene kadar bu operasyon bitmeyecek'
  • ABD'li elçiden Türkiye'ye 'dinsizlik' tavsiyesi
  • Teröristbaşı Gülen'den tehdit gibi açıklama!
  • Trump'tan tehlikeli çağrı!
  • Günün âyet ve hadisi
  • CHP'lileri üzen görüntü! Mustafa Kemal heykeli söküldü
  • Halep'ten tahliyeler tamamlandı!
  • Suikastçının anne ve babasının ifadeleri ortaya çıktı
  • Emekliye büyük müjde! Kabul edildi
  • CHP'li vekile tokat gibi 'fedai' cevabı!
  • 4 çocuğu da Levent Kırca'nın mirasını reddetti
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bedelini ödersiniz!
  • Türkiye, El Bab'tan çekiliyor mu? TSK açıkladı!
  • Flaş açıklama: Karlov'a saldırmak Rusya'ya...
12345678910111213141516171819202122232425TÜMÜ
İLGİLİ HABERLER
Kahraman Tugay 5 günde 32 şehit verdiKahraman Tugay 5 günde 32 şehit verdi

Kayseri’deki 1’inci Komando Tugayı, kentte gerçekleşen terör saldırısının ardından Suriye’den…

Özel güvenlikte ‘FETÖ’ alarmıÖzel güvenlikte ‘FETÖ’ alarmı

Rusya'nın Türkiye Büyükelçisi Andrey Karlov'un suikaste uğramasının ardından özel güvenlik…

Instagram'dan 50 kritik görüşmeInstagram'dan 50 kritik görüşme

Rus Büyükelçi Karlov'a suikast düzenleyen Mevlüt Mert Altıntaş'ın, Instagram üzerinden…

Manisa'da FETÖ'nün esnaf yapılanmasına darbe!Manisa'da FETÖ'nün esnaf yapılanmasına darbe!

Manisa'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nayönelik operasyonda 21 zanlı gözaltına…

Şaşırtan not Kur'an'ı Kerimin arasından çıktıŞaşırtan not Kur'an'ı Kerimin arasından çıktı

15 Temmuz öncesi gizli toplantılar yapan darbeci komutanların Kur’an-ı Kerim…

Başkent’te polise alçak saldırıBaşkent’te polise alçak saldırı

Başkent'te, devriye gezen polis ekibine silahlı saldırıda bulundu. Kurşunlardan biri,…

Galatasaray'ın transferine terör engeli!Galatasaray'ın transferine terör engeli!

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'a kadrosuna katmak istediği oyuncudan…

Talimat alçak FETÖ'den: Örgütlere sızın...Talimat alçak FETÖ'den: Örgütlere sızın...

FETÖ’nün örgüt mensuplarına gizlenmeleri için ‘terör örgütlerine sızın’ emri verdiği…

Gölbaşı halkı FETÖ’cü doktor istemiyorGölbaşı halkı FETÖ’cü doktor istemiyor

Akit’in deşifre ettiği Gölbaşı Hasvak Devlet Hastanesi’ndeki 15 Temmuz hain…