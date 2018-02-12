Kahraman Temimi için sokaklara çıktılar

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da İsrail'in tutuklu yargıladığı "Hanzala Cesaret Ödülü" sahibi Filistinli Ahed et-Temimi'ye destek gösterisi düzenlendi.

Dam Meydanı'nda Boykot,Tecrit ve Yaptırımlar (BDS) Hareketi'nin çağrısıyla düzenlenen gösteriye, çoğunluğunu Hollandalıların oluşturduğu yaklaşık yüz kişilik bir grup katıldı.

"ÖZGÜR AHED, ÖZGÜR FİLİSTİN"

Göstericiler, "Ahed Temimi ve bütün siyasi tutsaklar serbest bırakılsın", "Filistin'de kadınlar ve küçük kızlar direnişe öncülük ediyorlar" ve "Özgür Ahed, özgür Filistin" dövizleri taşıdılar.

Gösterinin organizatörleri tarafından dağıtılan basın bildirisinde ise İsrail'in Temimi'yi 19 Aralık 2017'den bu yanan hukuksuz biçimde tutuklu yargıladığına vurgu yapıldı.

Bildiride, İsrail'deki diğer tutuklu çocukların da durumu anlatılırken, çocukların tutuklanmasının sistematik bir şekilde yapıldığı belirtildi.

"Filistinli cesur kız" olarak da bilinen Ahed, 2012 yılında ağabeyi gözaltına alındığında İsrail askerlerine karşı gösterdiği tavır nedeniyle İstanbul'da "Hanzala Cesaret Ödülü"ne layık görülmüştü.