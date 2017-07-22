Kahraman şehit Ömer Halisdemir’in adı kültür merkezinde yaşayacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehit Ömer Halisdemir’in adının yaşatılması için doğup büyüdüğü Niğde’nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesinde yaptığı parkın ardından kültür merkezinin de açılışını gerçekleştirdi. Yapımı tamamlanan kültür merkezinin açılışında konuşan şehit Ömer Halisdemir’in kardeşi Soner Halisdemir, “15 Temmuz gecesinde ülkemize yapılan bir hain kalkışmayı Cumhurbaşkanımızın halkına verdiği talimat ile tanklara, tüfeklere göğsünü siper ederek aziz şehitlerimizi ve gazilerimizin önce vatan demesi ile ağabeyim de aldığı emir doğrultusunda gelen haini alnının ortasından vurarak öldürmesi bizleri şereflendirdi" dedi.

Kocaeli Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ise, Ömer Halisdemir gibi vatan evlatlarının yetişmesi için kültür merkezini yaptırdıklarını ifade ederek, "15 Temmuz şehitlerimizi ve Ömer Halisdemir kardeşimizi minnetle ve şükranla yad ediyorum. Ömer Halisdemir’i biz göremesek de ruhunun bizimle olduğunu hissediyorum. Allah, Ömer kardeşimin hükmünü böyle vermiş. Ayette ’Allah yolunda ölenlere ölüler demeyin, onlar diridir, lakin siz göremezsiniz’ buyruluyor. Ömer Halisdemir’in ruhaniyetinin ve duasının bizimle olduğuna inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek da, "Şehidimiz Ömer Halisdemir, 15 Temmuz gecesi hain darbe girişiminde yapmış olduğu kahramanlıkla, göstermiş olduğu cesaret ve dik duruşu ile de hain darbe girişiminin seyrini ve ülkemizin kaderini değiştirmiştir” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından şehit Ömer Halisdemir adına yapılan kültür merkezi, kurdelenin kesilmesi ile açıldı. Protokol daha sonra merkezi gezdi. Açılış törenine Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan, davetliler ve vatandaşlar katıldı.