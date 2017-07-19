Kahraman şehit Ömer Halisdemir'e alçak iftira!

Darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı'ndaki eylemlerle ilgili aralarında sözde 'Yurtta Sulh Konseyi' üyelerinin de bulunduğu 221 sanık hakkında açılan davada, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın eski özel kalem müdürü Kurmay Albay Osman Kılıç savunma yaptı.



Darbeci Albay Kılıç, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi Semih Terzi'yi öldürerek gecenin gidişatını değiştiren kahraman astsubay Ömer Halisdemir hakkında alçak bir iftirada bulundu.



Mahkemedeki savunmasında darbeci Kılıç, kahraman şehit Halisdemir için bildiklerini anlatmasın diye Semih Terzi'yi vurma emrinin verildiğini iddia ederek, 'Bylock kullanıcısı olduğu iddia edilen şehit Ömer Halisdemir'in görevi tamamladıktan sonra öldürülmesi emri verildiği yönünde iddialar var" dedi. Kılıç'ın bu alçak iftirasının ardından salonda tepkiler yükseldi.