Kahraman şehit Halisdemir’in kabrine ziyaretçi akını

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir’in, Niğde’deki kabri, yıl dönümünde vatandaşlarla doldu taştı.

Şehit Halisdemir’in, Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesinde bulunan mezarını ziyaret eden vatandaşlar, dualar etti.

Vatandaşlar, ‘‘Biz onun kabrini değil kendisini ziyarete geldik. Çünkü biliyorsunuz şehitler ölmez. İnşallah hepimiz Ömer Halisdemir gibi çocuklar yetiştireceğiz’’ dedi.