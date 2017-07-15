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Kahraman şehit Halisdemir’in kabrine ziyaretçi akını

15 Temmuz şehidi Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir’in Niğde’deki mezarı ziyaretçi akınına uğradı. Birçok ilden otomobil ve otobüslerle gelen vatandaşlar Halisdemir’in mezarına çiçekler bırakıyor.

15 Temmuz 2017 Cumartesi 18:40
Kahraman şehit Halisdemir’in kabrine ziyaretçi akını

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir’in, Niğde’deki kabri, yıl dönümünde vatandaşlarla doldu taştı.

Şehit Halisdemir’in, Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesinde bulunan mezarını ziyaret eden vatandaşlar, dualar etti.

Vatandaşlar, ‘‘Biz onun kabrini değil kendisini ziyarete geldik. Çünkü biliyorsunuz şehitler ölmez. İnşallah hepimiz Ömer Halisdemir gibi çocuklar yetiştireceğiz’’ dedi.

Haber Tarihi: 15 Temmuz 2017 Cumartesi 18:40
  1. Niğde
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