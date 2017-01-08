Kahraman şehidin annesine ağıdı yürekleri dağladı!

İzmir'de adliye binasında büyük çaplı terör eylemi gerçekleştirmek isteyen teröristlere karşı mermisi bitene kadar çarpışan kahraman şehit Fethi Sekin, gösterdiği fedakarlıkla tüm Türkiye'nin minnetle andığı bir isim oldu.
Bugün memleketi Elazığ'da toprağa verilen kahraman polis Sekin'in şehit olmadan bir gün önce, 2 ay önce kanserden kaybettiği annesine olan özlemini dile getirdiği bir ağıt yaktığı ortaya çıktı.
Basın İlan Kurumu'nun resmi internet sitesinde yayınlanan videoda Sekin, annesinin yokluğuna alışamadığını ve dünyanın geçici olduğunu belirterek şunları söylüyor;
Sen bu şehrin en güzelisin,
Sen yoksun diye çaresiz kaldık.
Sen bu şehrin en güzelisin,
Sen yoksun diye çaresiz kaldık.
Kapının önünde günden güne ölüyorum
Kapı burada; sen yoksun, gözükmüyorsun
Bugün cuma, sen mezardasın
Kalk anne, evimize gidelim
Babam evde yalnız kaldı
Anne anne, kurban anne…
Babam evde yalnız kaldı
Anne anne, kurban anne…
Rehberimde numaran
En üstte yazılı anne
Rehberimde numaran
En üstte yazılı anne
Aramaya kıyamıyorum, korkuyorum
Sen cevap vermezsin diye
Aramaya kıyamıyorum, korkuyorum
Senin sesini duyamam diye
Dünya malı ne şirindir!
Anne anne kurban anne…
Dedim gelin yapmayın böyle
Ben acını taşıyamadım
Acın kalbimde taşa döndü
Ben acını taşıyamadım
Acın kalbimde taşa döndü
Anne seni çok özledim
Anne anne kurban anne…
Anne seni çok özledim
Anne anne hayran anne…