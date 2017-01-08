Kahraman şehidin annesine ağıdı yürekleri dağladı!

İzmir'de adliye binasında büyük çaplı terör eylemi gerçekleştirmek isteyen teröristlere karşı mermisi bitene kadar çarpışan kahraman şehit Fethi Sekin, gösterdiği fedakarlıkla tüm Türkiye'nin minnetle andığı bir isim oldu.

Bugün memleketi Elazığ'da toprağa verilen kahraman polis Sekin'in şehit olmadan bir gün önce, 2 ay önce kanserden kaybettiği annesine olan özlemini dile getirdiği bir ağıt yaktığı ortaya çıktı.

Basın İlan Kurumu'nun resmi internet sitesinde yayınlanan videoda Sekin, annesinin yokluğuna alışamadığını ve dünyanın geçici olduğunu belirterek şunları söylüyor;

Sen bu şehrin en güzelisin,

Sen yoksun diye çaresiz kaldık.

Sen bu şehrin en güzelisin,

Sen yoksun diye çaresiz kaldık.

Kapının önünde günden güne ölüyorum

Kapı burada; sen yoksun, gözükmüyorsun

Bugün cuma, sen mezardasın

Kalk anne, evimize gidelim

Babam evde yalnız kaldı

Anne anne, kurban anne…

Babam evde yalnız kaldı

Anne anne, kurban anne…

Rehberimde numaran

En üstte yazılı anne

Rehberimde numaran

En üstte yazılı anne

Aramaya kıyamıyorum, korkuyorum

Sen cevap vermezsin diye

Aramaya kıyamıyorum, korkuyorum

Senin sesini duyamam diye

Dünya malı ne şirindir!

Anne anne kurban anne…

Dedim gelin yapmayın böyle

Ben acını taşıyamadım

Acın kalbimde taşa döndü

Ben acını taşıyamadım

Acın kalbimde taşa döndü

Anne seni çok özledim

Anne anne kurban anne…

Anne seni çok özledim

Anne anne hayran anne…