Kahraman: Ruh hastası bir şizofrenin 40 yıllık işgal planını çöpe attık

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yılında TBMM'de düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni'nde yaptığı konuşmada, marşlarla, bayraklarla bir demokrasi şöleni gerçekleştirildiğini belirtti.

Geçen yıl bu gece tarihin kaydettiği en büyük ihanetle karşı karşıya kalındığını, o gece Türk milletinin yılmadığını, yorulmadığını gece boyunca mücadele ettiğini ifade eden Kahraman, "Ruh hastası bir şizofrenin, bir vatan haininin 40 yıllık işgal planını çöpe attık. FETÖ'ye mensup hainlere, onların işbirlikçilerine, sırtlarını dayadıkları yurt dışı odaklara tek yürek olduğumuzu ve bizi yenemeyeceklerini göstermek için yine meydanlardayız. Türkiye'de bir daha herhangi bir darbeye, kalkışmaya kimse cesaret edemeyecek." diye konuştu.

Türk milletinin zaferlerle dolu şanlı bir geçmişinin bulunduğunu anlatan Kahraman, toprağın basılan her karışında milyonlarca şehidin yattığının idrakında olduklarını bildirdi.

Kahraman, İstiklal Marşı'nın "Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı/düşün altında binlerce kefensiz yatanı/sen şehit oğlusun incitme yazıktır atanı/verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı" dizelerini seslendirerek, bu şuurla hainlere karşı göğsünü siper edenlerin kervanına geçen yıl 250 şehidin daha eklendiğini belirtti.

"Bizler değerlerimizle yaşarız"

Tüm şehitleri rahmetle anan Kahraman, o karanlık gecede yaralanan 2 bin 193 gaziye ve tüm gazilere şükranlarını sundu.

Kahraman, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bugün yurdumuz parçalanmadıysa, Suriye, Irak ve benzeri ülkeler gibi olmadıysa şehit ve gazilerimiz sayesindedir. Hepsine minnet borçluyuz, Allah onlardan razı olsun. Geçen yıl bir ay süreyle nöbet tuttuğumuz meydanlar bugün yine doldu. Hürriyetimize ve bağımsızlığımıza, birlik ve beraberliğimize karşı yapılan ihaneti unutmadığımızı ve unutturmayacağımızı hep birlikte dile getirdik. Bu gece de nöbetteyiz. Göğsünde imanıyla, siyasi görüş ve inanç farkı gözetmeksizin ay yıldızlı bayrağı eline alarak, muhterem Cumhurbaşkanımızın formüle ettiği vazgeçilmez ana görüşümüzü tekraren haykırıyoruz; tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet. İzzetimizi kaybetmemek ve haysiyetimizi korumak için her güçlüğe katlanırız. Bizler değerlerimizle yaşarız."

"Densizlere, hadsizlere hadlerini bildirdik"

İsmail Kahraman, şerefle sürdürmekle mükellef olunan bir hayatı yaşadıklarını, izzetini kaybetmemek ve haysiyetini korumak için her güçlüğe katlanan fertler olduklarını vurgulayan Kahraman, "Menfaat için hiçbir zaman bükülmeyiz, istiklal ve istikbalimizi feda etmeyiz." dedi.

Türk milletinin değerleriyle yaşadığını bildiren Kahraman, sözlerine şöyle devam etti:

"Vatan, millet, bayrak, Kur'an, iman, ezan, hürriyet, istiklal namusumuzdur, şerefimizdir. Değerlerimize uzanan elleri kırarız, dilleri keseriz, canları yok ederiz. Aziz milletim, 15 Temmuz 2016'da hep birlikte, büyük bir imtihan verdik. Cumhurbaşkanımız ve başkomutanımız muhterem Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısına kulak vererek hainlere karşı hep birlikte 'alçaklar' diye haykırarak meydanları doldurduk. Milletin iradesinin tecelli ettiği TBMM Genel Kurulu'nu toplayıp 'ben ezelden beridir hür yaşadım hür yaşarım/hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner aşarım/yırtarım dağları engilere sığmam taşarım' diyerek atılan bombalardan, sıkılan kurşunlardan korkmadığımızı milletvekillerimizle birlikte haykırdık. Camilerin kışlamız, minarelerin süngümüz olduğunu o gece tekrar gösterdik. Camilerin minarelerinden okunan selalara kulak vererek densizlere, hadsizlere hadlerini bildirdik."

Mehmet Akif Ersoy'un "Asım'ın nesli diyordum ya, nesilmiş gerçek/İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek" dizelerini anımsatan Kahraman, gençlerin o gece üzerlerine düşen vazifeleri yerine getirdiğini belirtti.

Milletin o gece demokrasiyi özümsediğini, millete rağmen darbe yapılamayacağını ispat ettiğini anlatan Kahraman, "Bilinmelidir ki bu millete yapılan hiçbir kötülük muhakkak ki hainlerin yanına kar kalmayacaktır. Aziz milletim, TBMM olarak teröre karşı haklı ve kararlı mücadelemizde üzerimize düşeni layıkıyla yapmanın gayreti içerisindeyiz. Vatanımızın tekliğine, milletimizinin büyüklüğüne karşı hassasiyetimizi her zaman muhafaza edeceğiz, koruyacağız. Milletimizden aldığımız vekalet görevini sadakatle sürdürmeye devam edeceğiz. Şehitlerimizin ruhunu muazzep etmeyecek ve milletimizin şeref ve hassasiyetini korumak için mücadelemizde en küçük bir tereddüt göstermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kahraman, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, siyasi parti liderleri ve yöneticilerine, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve peygamber ocağının gerçek mensuplarına, emniyet güçlerine, kolluk güçlerine, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, sendikalar, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve demokrasi imtihanı veren basına, gözünü budaktan sakınmayan millete teşekkür etti.

TBMM Başkanı Kahraman, şehitleri rahmetle andı ve gazilere uzun ömürler diledi.

AA