Kahraman polisin çocukları herkesi ağlattı

Dairenin kapısını çalan polis memurlarına, şehidin çocukları Tolunay (16), Dila (15) ve Nisa (8), "Babamız evde yok kapıyı açamayız" yanıtını verdi. Bu sırada şehit polisin eşi Rabia Sekin'in evde olmadığı belirtildi. Polis memurları, çocukları, "Biz zaten babanız için geldik, onun arkadaşlarıyız" diyerek ikna etti ve eve girdi. Polisler acı haberi, şehidin eşi Rabia Sekin eve gelince verdi.

Şehit polisin oturduğu dokuz katlı apartmana beş katı kaplayacak şekilde Türk bayrağı asıldı.

AK PARTİ HEYETİ OLAY YERİNDE

Ak Parti Genel Başkan İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcı Nükhet Hotar, Başbakan Başdanışmanı Ömer Sertbaş, Ak Parti İzmir milletvekilleri Hamza Dağ, Atilla Kaya ve Kerem Ali Sürekli, İzmir Adliyesi'ne giderek Başsavcı Mustafa Doğru'yu ziyaret etti. Ziyaretin ardından basın açıklaması yapan Hotar, "İzmirimiz hem barışın, hem huzurun hakim olduğu bir ildi. 'İzmir'de neden bu tür olaylar olmuyor' diye yazılar vardı, adeta hedef gösterir gibi ve bugün böyle elim bir olay yaşadık. Saldırının daha büyük faciaya dönüşmesini engelleyen kahraman polisimiz şehidimize ve şehit katip arkadaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yabancıların kurduğu tuzaklar var, bunları görmek lazım. Birliğimizi ve kardeşliğimizi koruyalım. İzmir halkının bu oyunlara gelmeyeceğine inanıyoruz. Yaralılarımzı ziyarete gideceğiz. Polis şehidimiz memleketinde toprağa verilecek. Medyanın önemli bir duyarlılığı var. Hepimizin bu geminin içinde olduğunun altını çizerek bunu bir kez daha hatırlatıyoruz. Gözaltı ve soruşturmayla ilgili bilgi vermem doğru olmaz" dedi.