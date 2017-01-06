Kahraman polisin ailesi için kampanya

Kampanyayı başlatan Emel Erdal, Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Meclis Başkanı'na çağrıda bulunarak şu üç öneride bulundu:
1. Fethi Sekin'in adı İzmir Adliyesi önündeki caddeye verilsin
2. Üç çocuğu en iyi özel okullarda burslu okutulsun
3. Eşine ömür boyu emekli milletvekili maaşı verilsin
Sosyal medyada çok sayıda kişi kampanyaya destek mesajları attı.
GALATASARAYLILAR DA FUTBOLCU OĞLU İÇİN KAMPANYA BAŞLATTI
Öte yandan, Fethi Sekin'in küçük oğlunun Altay'da futbol oynadığının ortaya çıkmasının ardından Galatasaraylı taraftarlar da Twitter'da 'Fethi Sekin'in oğlu Galatasaray'a transfer edilsin' kampanyası başlattı.