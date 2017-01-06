Kahraman polisimize Facebook'tan özel uygulama

İzmir Adliyesi'ne düzenlenen hain saldırıda teröristlerin binaya girişine canı pahasına engel olan kahraman polisimiz Fethi Sekin'in Facebook profili anıtlaştırıldı.

Kahraman polisimize Facebook'tan özel uygulama
Eklenme: 06 Ocak 2017, 17:27
Bu haber 2.813 kez okundu

İzmir Adliyesi'ne girmeye çalışan teröristleri canı pahasına önlerken şehit olan trafik polisi Fethi Sekin'in Facebook hesabı anıtlaştırıldı.

FACEBOOK ANITLAŞTIRDI

Bugün İzmir'de düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlanan Fethi Sekin'in Facebook hesabı artık anıtlaştırılmış profil olarak görülecek.

Şu anda Fethi Sekin hesabına eriştiğinizde üst kısımda karşınıza "Fethi Sekin Anısına Fethi'yi sevenlerin, kendisini anmak ve birlikte geçirdikleri güzel anları hatırlamak için profilini ziyaret ederek teselli bulacağını umuyoruz" bölümü geliyor.

 
Etiketlerfethi sekinfethi sekin facebook
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.