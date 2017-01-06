Kahraman polisimize Facebook'tan özel uygulama

İzmir Adliyesi'ne girmeye çalışan teröristleri canı pahasına önlerken şehit olan trafik polisi Fethi Sekin'in Facebook hesabı anıtlaştırıldı.
FACEBOOK ANITLAŞTIRDI
Bugün İzmir'de düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlanan Fethi Sekin'in Facebook hesabı artık anıtlaştırılmış profil olarak görülecek.
Şu anda Fethi Sekin hesabına eriştiğinizde üst kısımda karşınıza "Fethi Sekin Anısına Fethi'yi sevenlerin, kendisini anmak ve birlikte geçirdikleri güzel anları hatırlamak için profilini ziyaret ederek teselli bulacağını umuyoruz" bölümü geliyor.