Kahraman polis Sekin'e büyük vefa!

Ziraat Türkiye Kupası için oynanacak Elazığspor-Galatasaray maçının geliri İzmir'deki terör saldırısında şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in ailesine verilecek. Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz ve Elazığspor Kulübü Başkanı Sedat Karataş, Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Anadolu Ajansı Elazığ Bürosunu ziyaret etti. Yanılmaz, ziyarette, şehit polis Sekin'in isminin Elazığ'da yaşatılması için çalışma yapacaklarını söyledi.

Teröristlere karşı kahramanca mücadele eden Sekin'i rahmetle andığını belirten Yanılmaz, kentin bu açıdan çok önemli günler geçirdiğini, her gün ister siyasilerden ister diğer şehirlerden olsun birçok insanın kente geldiğini bildirdi.

Şehit Sekin'in Türkiye'nin gündemine oturduğunu aktaran Yanılmaz, "Elazığ Belediyesi olarak şehidimizin ailesi ile görüşerek nihai bir kararı onlarla birlikte vereceğiz. Elazığımızda ismini yaşatacak en güzel yere şehidimizin ismini vereceğiz. Taziyenin bitmesini bekliyoruz. Ailesi ile bu kararı vereceğiz." dedi.

18 Ocak'ta oynanacak olan Elazığspor-Galatasaray karşılaşması konusunda Elazığspor yönetimi ile görüştüklerini kaydeden Mücahit Yanılmaz, "Galatasaray ile oynanacak olan kupa maçının bütün gelirlerinin şehidimizin ailesine verilmesi için bir karar alındı. Kulüp başkanımızı ve yönetimini alınan bu karardan dolayı tebrik ediyorum. Tüm Elazığlı hemşehrilerimizi stada davet ediyorum. Bu maç hem şehidimizin ailesine katkı sunsun hem de bir dostluk maçı olsun. Galatasaray yönetiminin de ilgisi çok fazla. Kulüp başkanları ile görüşüyorum. Onlar da bütün Galatasaray camiası olarak Elazığ'a gelecekler. İnşallah güzel bir dostluk maçı olacak. Orada da hem şehidimizi anmış hem de yakınlarına ailesine bir katkı sunmuş olacağız." diye konuştu.