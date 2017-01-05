Kahraman polis Fethi Sekin'le ilgili yeni gelişme

İzmir Adliyesi önündeki terör saldırısı sırasında şehit olan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Fethi Sekin'in adı, adliyenin yanındaki parka verilecek.

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