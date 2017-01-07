Kahraman polis annesi için böyle ağıt yakmış

İzmir'de canı pahasına teröristlerin adliye girmelerine engelleyen şehit polis Fethi Sekin'in 2 ay önce kanserden kaybettiği annesi içi yaktığı ağıt ortaya çıktı. Annesinin yokluğuna alışamadığını belirten Sekin, "Acın kalbimde taşa döndü. Anne seni çok özledim" demiş.

Kahraman polis annesi için böyle ağıt yakmış
Eklenme: 07 Ocak 2017, 23:11
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İzmir'de adliye binasında büyük çaplı terör eylemi gerçekleştirmek isteyen teröristlere karşı mermisi bitene kadar çarpışan kahraman şehit Fethi Sekin, gösterdiği fedakarlıkla tüm Türkiye'nin minnetle andığı bir isim oldu.

Bugün memleketi Elazığ'ın Baskil ilçesinde toprağa verilen kahraman şehit polis Sekin'in iki ay önce kanserden kaybettiği annesine olan özlemini dile getirdiği bir ağıt yaktığı ortaya çıktı.

Basın İlan Kurumu'nun resmi internet sitesinde yayınlanan videoda Sekin, annesinin yokluğuna alışamadığını ve dünyanın geçici olduğunu belirterek şunları söylüyor;

  1. Sen bu şehrin en güzelisin,
  2. Sen yoksun diye çaresiz kaldık.
  3. Sen bu şehrin en güzelisin,
  4. Sen yoksun diye çaresiz kaldık.
  5. Kapının önünde günden güne ölüyorum
  6. Kapı burada; sen yoksun, gözükmüyorsun
  8. Bugün cuma, sen mezardasın
  9. Kalk anne, evimize gidelim
  10. Babam evde yalnız kaldı
  11. Anne anne, kurban anne…
  12. Babam evde yalnız kaldı
  13. Anne anne, kurban anne…
  15. Rehberimde numaran
  16. En üstte yazılı anne
  17. Rehberimde numaran
  18. En üstte yazılı anne
  19. Aramaya kıyamıyorum, korkuyorum
  20. Sen cevap vermezsin diye
  21. Aramaya kıyamıyorum, korkuyorum
  22. Senin sesini duyamam diye
  24. Dünya malı ne şirindir!
  25. Anne anne kurban anne…
  27. Dedim gelin yapmayın böyle
  28. Ben acını taşıyamadım
  29. Acın kalbimde taşa döndü
  30. Ben acını taşıyamadım
  31. Acın kalbimde taşa döndü
  32. Anne seni çok özledim
  33. Anne anne kurban anne…
  34. Anne seni çok özledim
  35. Anne anne hayran anne…
 
EtiketlerTürkiyeİzmirElazığBaskil
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