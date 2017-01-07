Kahraman polis annesi için böyle ağıt yakmış

İzmir'de adliye binasında büyük çaplı terör eylemi gerçekleştirmek isteyen teröristlere karşı mermisi bitene kadar çarpışan kahraman şehit Fethi Sekin, gösterdiği fedakarlıkla tüm Türkiye'nin minnetle andığı bir isim oldu.



Bugün memleketi Elazığ'ın Baskil ilçesinde toprağa verilen kahraman şehit polis Sekin'in iki ay önce kanserden kaybettiği annesine olan özlemini dile getirdiği bir ağıt yaktığı ortaya çıktı.



Basın İlan Kurumu'nun resmi internet sitesinde yayınlanan videoda Sekin, annesinin yokluğuna alışamadığını ve dünyanın geçici olduğunu belirterek şunları söylüyor;





Sen bu şehrin en güzelisin, Sen yoksun diye çaresiz kaldık. Sen bu şehrin en güzelisin, Sen yoksun diye çaresiz kaldık. Kapının önünde günden güne ölüyorum Kapı burada; sen yoksun, gözükmüyorsun Bugün cuma, sen mezardasın Kalk anne, evimize gidelim Babam evde yalnız kaldı Anne anne, kurban anne… Babam evde yalnız kaldı Anne anne, kurban anne… Rehberimde numaran En üstte yazılı anne Rehberimde numaran En üstte yazılı anne Aramaya kıyamıyorum, korkuyorum Sen cevap vermezsin diye Aramaya kıyamıyorum, korkuyorum Senin sesini duyamam diye Dünya malı ne şirindir! Anne anne kurban anne… Dedim gelin yapmayın böyle Ben acını taşıyamadım Acın kalbimde taşa döndü Ben acını taşıyamadım Acın kalbimde taşa döndü Anne seni çok özledim Anne anne kurban anne… Anne seni çok özledim Anne anne hayran anne…