Kahraman pilot motorları kapattı, suikast timini geciktirdi!

Üsteğmen Serkan Çoban, 15 Temmuz'da akşam başlayacak mesaisinden önce telefonla aranarak gece gerçekleştirilecek "VIP uçuşu" nedeniyle erkenden "helikopter başı" yapması yönünde emir aldı. Talimat üzerine mesaiye erken giden Çoban, uçuş öncesi bilgi almaya çalıştı ancak herhangi bir cevap alamadı. Sonra pilotlara saat 22.00'ye kadar evlerinde istirahat etmeleri yönünde ikinci bir emir verildi.

Takip cihazları kapatıldı

Uçuş saatinden önce yeniden birliğe dönen Albay Murat Dağlı’nın "helikopter başı" yapmaları yönündeki talimatı üzerine uçuş öncesi gerekli kontrolleri yapan ekip, takip cihazlarını da verilen emir üzerine kapattı. Daha sonra 3 helikopter Albay Dağlı'yı takip ederek, belli bir frekans üzerinden haberleşerek Çiğli 2. Ana Jet Üssü'ne indi.

Kara Pilot Yarbay Bahattin Akgül'e emir veren Albay Dağlı, onların helikopterinde arıza oluşması nedeniyle görevi Serkan Çoban’a verdi. O ana kadar helikopterde olması nedeniyle hiçbir konuşmayı duymayan Çoban, bu durumdan şüphelendi.

“Uçmayacağım”

Çoban, Ege Ordu'ya iniş yaptıkları sırada telefonunda "TRT'de darbe bildirisi okunuyor" diye bir bildirim gördü ama uçuş güvenliği nedeniyle ayrıntılara bakamadı. Çiğli'ye indiklerin silahlı timleri gördükten sonra iyice şüphelenen Çoban, kanunsuz bir şeyler yapacaklarını düşündüğü darbeci askerler için uçmamaya karar verdi. Çoban, helikopterler pistte tertiplenirken 1'inci pilota söylemeden motorları susturdu. Bunun üzerine 1'inci pilot “Ne yapıyorsun” diye sordu, bu soruya karşılık ‘uçmayacağını’ belirten Çoban’a, “Yazılı emir var uçmayacak mısın” diye yeniden soruldu. “Evet uçmayacağım” cevabını veren Serkan Çoban, yanıtının ardından teknisyene de bunu teyit ettirdi. Bu durumun iletildiği Albay Dağlı Yarbay Bahattin Akgül'ün uçması talimatını verdi.

Çoban, Yarbay Akgül'ün de uçmayı reddetmesi üzerine helikopterdeki arkadaşlarına darbe girişiminden bahsederek, hainlerle birlikte hareket etmemeleri konusunda uyardı. Arkadaşlarının da durumu fark etmesi üzerine Serkan Çoban, helikopterle yeniden üste döndü.

Düşmeyi ve ölmeyi göze aldı

Kahraman Pilot Serkan Çoban, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi moturu kapatarak suikast timlerini oyaladı ve büyük bir felaketi önledi. O gece hakkında konuşan Çoban, şunları söyledi: "Bu hainlere engel olarak, onları geciktirerek hayırlı bir şeylere vesile olduğumuzu öğrenince çok mutlu oldum. Eğer helikopterimde silahlı tim olsaydı ben yine o helikopterin motorlarını havada kapatırdım ve düşerdim, herkesi öldürürdüm çünkü o helikoptere bindiğimde gözüm hiçbir şey görmüyordu, şehit de olabilirdim bugün burada da olmayabilirdim, beni orada vurabilirlerdi ben bunları göze aldım çünkü ben vatan haini değilim. Ben 14 yaşından beri üniforma giyiyorum, benim giydiğim uçuş tulumunun her bir ipliğinde tüyü bitmemiş yetimin hakkı var. Beni 14 yaşından beri bu devlet büyüttü, bu devlete silah sıkanlarla, başkaldıranlarla, bu millete ateş edenlerle aynı ortama girmem, onlara engel olmaya çalışırım."