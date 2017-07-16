Otobüs AŞ.
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Kahraman Ömer Halisdemir'e ziyaretçi akını

Darbeci Tuğgeneral Semih Terzi'yi öldürdürerek darbe girişiminin seyrini değiştiren kahraman Astsubay Başçavuş Halisdemir'in kabri ziyaretçi akınına uğruyor.

16 Temmuz 2017 Pazar 16:33
Kahraman Ömer Halisdemir'e ziyaretçi akını

17 Temmuz 2016'dan bu yana Türkiye’nin 81 ilinden olduğu gibi başta Avusturalya, Almanya, Fransa, İtalya gibi Avrupa ülkelerinde yaşayan bir çok gurbetçi aile de 15 Temmuz kahramanı Ömer Halisdemir’in kabrini ziyaret ederek dua ediyor.

Çukurkuyu Belediye Başkanı İleri Koçak, Kahraman Ömer Halisdemir’in kabrini 1 yılda yaklaşık 2 milyon insanın ziyaret ettiğini söyledi. Başkan Koçak şöyle dedi:

“Son 1 hafta içerisinde 250 bin kişi geldi diye tahmin ediyoruz. Çünkü kayıt tutmak çok zor. Türkiye’nin her yerinden geliyorlar. Özellikle belediyeler bu konuda çok hassas, vatandaşlarımıza yardımcı oluyorlar, turlar halinde gönderiyorlar. Ayrıca bireysel olarak araçlarıyla gelenler var. Toplamda 2 milyonu geçtiğini tahmin ediyoruz.  Kışın o karlarda bile gelenler vardı.”

'ÖRNEK ALINMASI GEREKEN BİRİSİ'

Gelen ziyaretçilerin mezarlığı ziyaret edip, şehit Halisdemir'in kabri başında dua ettiğini anlatan Başkan Koçak şöyle devam etti:

“Gelen ziyaretçilerin hiçbir beklentisi yok. Buradan da ne kadar vefalı olduklarını görebiliyoruz. Gençler ağırlıklı olarak geliyorlar. Tabi Ömer Halisdemir de örnek alınması gereken birisi. Son zamanlarda da görüyoruz. Güvenlik güçlerimize ve gençlerimize örnek teşkil ediyor. Çukurkuyu belediyesi olarak, Ömer Halisdemir’i ve bizi unutmadıkları için onlara teşekkür ediyoruz.”

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2017 Pazar 16:33
  1. ömer halisdemir
  2. darbe girişimi
    Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    CHP İl başkanın sözleri herkesi ağlattı
    1. CHP İl başkanın sözleri herkesi ağlattı
    2. Fransa'dan tarihi itiraf: Bu utanç..
    3. CHP'li Şafak Pavey'dan Türkiye'ye..
    4. Osman Gökçek daha fazla dayanamadı:..
    5. İşte hain darbecilerin güldüren..
    6. Kahraman Ömer Halisdemir'e ziyaretçi..
    7. Galatasaray dünyaca ünlü yıldız ile..
    8. TSK açıkladı: Aranan PKK'lı öldürüldü
    9. CHP'li vekil PKK destekçisi..
    10. İran'da flaş gelişme! O isim tutuklandı
    11. Polisi şehit eden hain bakın kim çıktı!
    12. FETÖ'cü itiraf etti: Selaları duyunca...
    13. Suriye'de çifte saldırı! Çok sayıda..
    14. Katil İsrail polisi Mescid-i Aksa'nın..
    15. Kefirin bilinmeyen faydaları
    16. Mescid-i Aksa ibadete açıldı
    17. Demokrasi nöbetlerini Fransa'ya taşıdı
    18. Terör örgütü DEAŞ'ın sözde emirleri..
    19. Miras kalan evin duvarından çıktı!
    20. Habur'daki 7 milyon dolarlık silahlı..
    FETÖ'cü Hakan Şükür'den '15 Temmuz' paylaşımı!
    FETÖ'cü Hakan Şükür'den '15 Temmuz' paylaşımı!
    15 Temmuz gecesi Erdoğan'ın kızdığı an!
    15 Temmuz gecesi Erdoğan'ın kızdığı an!
    Kemalist yazar Erdoğan'ın önerisini duyunca...
    Kemalist yazar Erdoğan'ın önerisini duyunca...
    CHP'li vekil Erdoğan'ın sesini hazmedemedi, çıldırdı: Kabus gibi!
    CHP'li vekil Erdoğan'ın sesini hazmedemedi, çıldırdı: Kabus gibi!