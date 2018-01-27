Künye
Abonelik
E-Gazete
Facebook
Twitter
Google
RSS
İletişim
Namaz Vakitleri
WhatsApp: 0553 313 94 23
Video Galeri
Foto Galeri
Yazarlar
Gündem
Siyaset
Ekonomi
Dünya
Aktüel
Spor
Sağlık
Eğitim
Teknoloji
Emlak
Medya
Biyografi
Web TV
Tümü
Tarih
Kültür - Sanat
Yerel
İslam
Gezi
Ansiklopedi
'Siviller ölüyor' yaygarasına karşı Türk askerinin merhameti
ABD'den pişkin Afrin açıklaması
Dört işlem yapamayan 'vale' olamayacak
Ali Koç, neden Fenerbahçe başkanlığına aday olduğunu açıkladı
Reza Zarrab kayıplara karıştı
Eksi 18 dereceye rağmen akın ettiler
İşte Osmanlı casuslarının gizli belgeleri
İlçeyi karıştırdı! Dedikoduyu duyan koştu
YPG'li teröristleri Mehmetçik korkusu sardı
Türkiye'de bir ilk! Bitcoin 'server'larını çaldılar
Kılıçdaroğlu: Aman ha Afrin konusuna bulaşmasın
Başbakan sert çıktı: Asla müsaade etmeyeceğiz
Sınıra mevki kazan teröristler havaya uçuruldu
CHP'nin 'adalet' kuklası
Şahin Uçar'ın konferansını kaçıranlar ekran başına
CHP ve HDP'den Afrin'le ilgili rezalete destek!
AB ülkesinden 'Soros'u durdur' kanunu
Afganistan'ın başkenti Kabil'de patlama!
'ABD Türkiye'yi kaybetti!'
Reza Zarrab'ın yeni adresi ortaya çıktı
Kahraman Metmetçiğin sabah uykusu
Afrin'de nöbeti devreden Mehmetçiğin sabah uykusu kameralara yansıyor. Oturarak gözlerini dinlendirmeye çalışan askerimizin bu anları izleyenleri duygulandırıyor.
27 Ocak 2018 Cumartesi 13:29
Haber Tarihi: 27 Ocak 2018 Cumartesi 13:29
BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
nöbet devreden asker
afrin
Ad Soyad
E-posta
Yorum Yaz
Ece
47 dk önce
Canımsınız siz canım. Allah yardımcınız olsun
Bugünkü Akit
Ekonomi
Bitcoin ‘dipsiz kuyu’
Ekonomi
Tatilcilere erken rezervasyon uyarısı
Ekonomi
MLP CARE Şubat’ta BİST’te
Ekonomi
Turkcell, Gürcistan’daki iştirakini Silknet’e sattı
Ekonomi
‘İnşaatta KDV tek oranlı olsun’
Bugünkü Yazılar
Abdurrahman Dilipak
Mavi Balina!
Ahmet Varol
Beşeri Güçleri Tabulaştıranlar Yanılgıdadır
Ali Karahasanoğlu
Tıp fakültelerinde, bu tilkilikler mi öğretiliyor?
D. Ferhat Dizdaroğlu
Ayasofya’nın levhâları
Latif Erdoğan
Mehmetçik destan yazarken FETÖ neyi havlıyor
Mehmet Koçak
Suriye’de dengeler değişiyor
Mehtap Yılmaz
Şamil Tayyar git başımdan! / Kanal A: Yeme milletin hakkını Mustafa Kaya!
Sedat Yılmaz
Büyümeyi öğrendik sıra enflasyonda!
Sefa Saygılı
Savaşa hayır da teröre evet mi?
Sinan Burhan
Erdoğan’a tuzak mı?
Yaşar Değirmenci
Bir âyet ve bir hadis ışığında düşünmek
Yavuz Bahadıroğlu
Kuruluş yıldönümünde Devlet-i Âliyye
Son Eklenen Haberler
ABD'den pişkin Afrin açıklaması
ABD'den insanlık dışı hareket! Elleri..
Türkiye tüm Avrupa'yı geride bıraktı
Türkiye'den ABD'ye YPG çağrısı
Bozdağ çok sert çıktı: Bunlar Türk..
Dört işlem yapamayan 'vale' olamayacak
İran'dan Afrin açıklaması: Türkiye..
Ali Koç, neden Fenerbahçe başkanlığına..
'Siviller ölüyor' yaygarasına karşı..
Reza Zarrab kayıplara karıştı
Eksi 18 dereceye rağmen akın ettiler
Türkiye'de yetiştirilen bu sebze 25..
İşte Osmanlı casuslarının gizli..
Adalet yürüyüşü böyle olur!
YPG'li teröristleri Mehmetçik korkusu..
İlçeyi karıştırdı! Dedikoduyu duyan..
CHP'li Umut Oran istifa etti
Türkiye'de bir ilk! Bitcoin..
Kılıçdaroğlu: Aman ha Afrin konusuna..
Kahraman Metmetçiğin sabah uykusu
PKK'nın korkulu rüyası olacak! TSK'ya teslim edildi
ABD icat etti, şimdi PKK Afrin'de kullanıyor
Rusya'dan Türkiye'ye 'helikopter' sevkiyatı
'Esir alınan Türk askerleri' yalanı ortaya çıktı! Yine ellerinde patladı
Macaristan Başbakanı'nın büyük korkusu: İstemiyoruz
Günün Karikatürü
Soros'tan tehdit gibi açıklama: Günleri sayılı
170 ödülü olan komando geri döndü