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Kahraman Metmetçiğin sabah uykusu

Afrin'de nöbeti devreden Mehmetçiğin sabah uykusu kameralara yansıyor. Oturarak gözlerini dinlendirmeye çalışan askerimizin bu anları izleyenleri duygulandırıyor.

27 Ocak 2018 Cumartesi 13:29
Haber Tarihi: 27 Ocak 2018 Cumartesi 13:29
  1. nöbet devreden asker
  2. afrin
  • EceEce47 dk önce
    Canımsınız siz canım. Allah yardımcınız olsun
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