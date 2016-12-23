Kahraman Mehmetçik anlattı! El-Bab'taki çatışmada neler yaşandı?

Fırat Kalkanı harekâtında terör örgütü DEAŞ’ı Akil Dağı’nda ezen Mehmetçik, yaşadıklarını Habertürk'ten güvenlik uzmanı Abdullah Ağar’a anlattı.

UYKUSUZLUKTAN, ÇATIŞMANIN HIŞMINDAN GÖZLERİMİZ YANIYORDU

Dün gece hiç uyumamıştık. Gündüz de uyumamıştık. Artık acıdan, yorgunluktan, uykusuzluktan, çatışmanın hışmından, hırstan, gözlerimiz yanıyordu, acıyordu. Akşam yine uyumayacaktık. Gece de uyumayacaktık. ‘Nöbetleşe uyuyalım’ dedik. Fırsat bulmuş, ağırlık yapmasın diye yanımıza aldığımız azıcık yiyecekleri hem paylaşıyor, hem ufak lokmalarla yiyorduk.

AKİL DAĞI'NIN ZORLUĞU

Kar ise yağmaya devam ediyordu. Bir de üşüyorduk. Tekrar atışmalar başladı. Bir de nefes aldırmayan patlamalar. Ama biz, Akil Dağı’nın hengamesine çoktan alışmıştık. Akil Dağı öyle bir yer ki; üstündesin, 15 metre aşağısını göremiyorsun. Dipler hepten ölü bölge.

KALPLERİNE SAPLANMIŞIZ

Bir de çok geniş, tüm alanı tutmak çok zor. Herkes bir yerde, çatışmalar devam ediyor. Özellikle az kişiyiz, zaten sızma yaptık, uçtayız, kalplerine saplanmışız, bir de sızma az kişiyle yapılır, hâlâ sızmanın o safhasındayız.

HER YERDEN ATEŞ GELİYOR VE BOMBALI ARAÇ

Üstüne bir de her taraf ev, her evden ateş geliyor. Ortalık bir kez daha kızılca kıyamet. Bir de kar yağışı. Pus. Ve bir bombalı araç çıktı.

CANIMIZ VE CANLARIMIZ ŞEHİT OLDU

Aramıza daldı. Sonra iki boğuk patlama daha. 10 şehit, 20 yaralı. Tabur komutanımız, canımız, binbaşımız da şehit oldu.”