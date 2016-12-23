Cloudflare

Kahraman Mehmetçik anlattı! El-Bab'taki çatışmada neler yaşandı?

Fırat Kalkanı harekâtında terör örgütü DEAŞ’ı Akil Dağı’nda yok eden aslan Mehmetçik, oradaki çatışmayı anlattı.

Kahraman Mehmetçik anlattı! El-Bab'taki çatışmada neler yaşandı?
Eklenme: 23 Aralık 2016, 08:49
Bu haber 729 kez okundu

Fırat Kalkanı harekâtında terör örgütü DEAŞ’ı Akil Dağı’nda ezen Mehmetçik, yaşadıklarını Habertürk'ten güvenlik uzmanı Abdullah Ağar’a anlattı.

UYKUSUZLUKTAN, ÇATIŞMANIN HIŞMINDAN GÖZLERİMİZ YANIYORDU

Dün gece hiç uyumamıştık. Gündüz de uyumamıştık. Artık acıdan, yorgunluktan, uykusuzluktan, çatışmanın hışmından, hırstan, gözlerimiz yanıyordu, acıyordu. Akşam yine uyumayacaktık. Gece de uyumayacaktık. ‘Nöbetleşe uyuyalım’ dedik. Fırsat bulmuş, ağırlık yapmasın diye yanımıza aldığımız azıcık yiyecekleri hem paylaşıyor, hem ufak lokmalarla yiyorduk.

AKİL DAĞI'NIN ZORLUĞU

Kar ise yağmaya devam ediyordu. Bir de üşüyorduk. Tekrar atışmalar başladı. Bir de nefes aldırmayan patlamalar. Ama biz, Akil Dağı’nın hengamesine çoktan alışmıştık. Akil Dağı öyle bir yer ki; üstündesin, 15 metre aşağısını göremiyorsun. Dipler hepten ölü bölge. 

KALPLERİNE SAPLANMIŞIZ

Bir de çok geniş, tüm alanı tutmak çok zor. Herkes bir yerde, çatışmalar devam ediyor. Özellikle az kişiyiz, zaten sızma yaptık, uçtayız, kalplerine saplanmışız, bir de sızma az kişiyle yapılır, hâlâ sızmanın o safhasındayız.

HER YERDEN ATEŞ GELİYOR VE BOMBALI ARAÇ

Üstüne bir de her taraf ev, her evden ateş geliyor. Ortalık bir kez daha kızılca kıyamet. Bir de kar yağışı. Pus. Ve bir bombalı araç çıktı.

CANIMIZ VE CANLARIMIZ ŞEHİT OLDU

Aramıza daldı. Sonra iki boğuk patlama daha. 10 şehit, 20 yaralı. Tabur komutanımız, canımız, binbaşımız da şehit oldu.”

 
EtiketleraskerçatışmaEl BabGÜNCEL Haberleri
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

  • El-Bab'taki çatışmada neler yaşandı? Kahramanlar anlattı
  • Suikastçi 15 Temmuz'da bakın neredeymiş!
  • Emniyet'ten flaş uyarı!
  • 'Fırat'ın batısı temizlenene kadar bu operasyon bitmeyecek'
  • ABD'li elçiden Türkiye'ye 'dinsizlik' tavsiyesi
  • Teröristbaşı Gülen'den tehdit gibi açıklama!
  • Trump'tan tehlikeli çağrı!
  • Günün âyet ve hadisi
  • CHP'lileri üzen görüntü! Mustafa Kemal heykeli söküldü
  • Halep'ten tahliyeler tamamlandı!
  • Suikastçının anne ve babasının ifadeleri ortaya çıktı
  • Emekliye büyük müjde! Kabul edildi
  • CHP'li vekile tokat gibi 'fedai' cevabı!
  • 4 çocuğu da Levent Kırca'nın mirasını reddetti
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bedelini ödersiniz!
  • Türkiye, El Bab'tan çekiliyor mu? TSK açıkladı!
  • Flaş açıklama: Karlov'a saldırmak Rusya'ya...
  • Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı FETÖ'den tutuklandı!
  • Türkiyeli Müslümanları temsilen FETÖ imamını çağırdılar!
  • Bahçeli'den kritik açıklama: Ne pahasına olursa...
  • İşte elçi suikastının dakika dakika anatomisi!
  • 'Derhal terk etsinler'
12345678910111213141516171819202122232425TÜMÜ
İLGİLİ HABERLER
Canlı bombalar böyle öldürüldüCanlı bombalar böyle öldürüldü

Fırat Kalkanı Operasyonu kapsamında Suriye'de bulunan askerlerimize yönelik onlarca canlı…

El-Bab'taki çatışmada neler yaşandı? Kahramanlar anlattıEl-Bab'taki çatışmada neler yaşandı? Kahramanlar anlattı

Fırat Kalkanı harekâtında terör örgütü DEAŞ’ı Akil Dağı’nda yok eden…

FETÖ'cü katil Altıntaş'ın CIA bağlantısı deşifre oldu!FETÖ'cü katil Altıntaş'ın CIA bağlantısı deşifre oldu!

Rus istihbarat kaynaklarından elde ettiği bilgilere göre Rus uzmanlar suikastçı…

'Harbiden vatan haini çıktı p..’'Harbiden vatan haini çıktı p..’

Rus büyükelçi Andrey Karlov’u suikast düzenleyerek öldüren Mevlüt Mert Altıntaş'ın…

TSK: DEAŞ'lı 24 terörist etkisiz hale getirildiTSK: DEAŞ'lı 24 terörist etkisiz hale getirildi

TSK, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında DEAŞ'a düzenlenen operasyonda 24 teröristin…

Suikastçi 15 Temmuz'da bakın neredeymiş!Suikastçi 15 Temmuz'da bakın neredeymiş!

Rus istihbaratının elde ettiği bilgiye göre FETÖ'cü amirinden 2 gün…

Türkiye’de olunca terör Batı’da olunca adli vakaTürkiye’de olunca terör Batı’da olunca adli vaka

Türkiye’deki saldırılar yerli ve yabancı medya tarafından terör örgütlerinin istediği…

Asıl mücadelemiz terörün arkasındaki güçleAsıl mücadelemiz terörün arkasındaki güçle

Beştepe’deki dev açılış töreninde teröre ateş püsküren Erdoğan, “Dünyanın ve…

Kocaeli'nde silahlı çatışmaKocaeli'nde silahlı çatışma

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bilinmeyen bir nedenle 2 grup arasında çıkan…