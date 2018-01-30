Künye
Abonelik
E-Gazete
Facebook
Twitter
Google
RSS
İletişim
Namaz Vakitleri
WhatsApp: 0553 313 94 23
Video Galeri
Foto Galeri
Yazarlar
Gündem
Siyaset
Ekonomi
Dünya
Aktüel
Spor
Sağlık
Eğitim
Teknoloji
Emlak
Medya
Biyografi
Web TV
Tümü
Tarih
Kültür - Sanat
Yerel
İslam
Gezi
Ansiklopedi
Meteoroloji uyardı: Aman dikkat!
Reyhanlı'ya roket düştü
Teröristleri kurtarmak BBC'ye düştü! Skandal yayın
Yunan bakan rezil oldu! Yalanı ortaya çıktı
Rıdvan Dilmen sert çıktı: Kimse ona 'lan' diyemez
İcradan satılık bağ, bahçe alımı yapılacaktır
2 köy daha ele geçirildi
Haddini aşmaya devam ediyor!
Erdoğan ve Yıldırım'dan 'Davutoğlu' sürprizi
Portakal skandal açıklamaya sahip çıktı
Pakistan'da patlama! Ölüler var
Araç sahipleri dikkat! Yarın son gün
Rusya'dan kritik S-400 açıklaması
ABD'den dikkat çeken Rusya itirafı
7 yaşındaki çocuğa kelepçe taktılar
ABD'den Rusya'ya tehdit
Togolu futbolcudan anlamlı hareket! Türk askerine...
TTB gözaltıları hakkında hükümetten ilk açıklama
Türkiye ile Rusya arasında kritik görüşme
İran'da keskin nişancılar sokağa indi! Lazerli...
Kahraman Mehmedimiz Burseya Dağı'nda şükür namazı kılıyor
Zeytin Dalı Harekatı kapsamında stratejik önem taşıyan Burseya Dağı'nın ele geçirilmesi sonucu Mehmedimiz burada şükür namazı kılıyor.
30 Ocak 2018 Salı 13:27
Haber Tarihi: 30 Ocak 2018 Salı 13:27
BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
mehmetçik
burseya dağı
namaz
Zeytin Dalı Harekatı
Ad Soyad
E-posta
Yorum Yaz
Kadir bashoruz
48 dk önce
Selam olsun sanli ordumuza allahim ordumuzu muzaffer kilallahim ibaetlrini kabul eyle bir emsaliyok dunyada turkaskeridir yurekli imanli boyle
Hakkı çavdar
52 dk önce
Eyvah eyvah CHP liler felç oldu sinir krizine girdiler. sizin durumunuza düşmakde alla sığınırız.
Mk
1 sa önce
Helal
Bugünkü Akit
Aktüel
Kabak çekirdeği mutluluk
Aktüel
Rafine mısır unu almayın
Ekonomi
Ocak’ta ihracat yüzde 15 artacak
Ekonomi
Ağbal’dan Türkiye’ye “KDV iade” müjdesi
Ekonomi
Üçüncü Havalimanı 29 Ekim’de açılıyor
Bugünkü Yazılar
Abdullah Yıldız
Cihad ve Şehadet Bilinci
Abdurrahman Dilipak
Farklı bir 15 Temmuz senaryosu
Ali Karahasanoğlu
3 milletvekili ile CHP kafası özeti!
Emrah Savcı
Trabzon'da egoların savaşı yaşandı!..
Hüseyin Öztürk
Ahmet Kara
Kenan Alpay
Hangi cinayet şebekesiyle komşu olmalıyız?
Mahmud Sami
Ağız Cırcırı
Mehtap Yılmaz
“Oytaklığımız bojuluyyy haaa” da neyin kafası PKK?
Muharrem Güneş
Suudi Arabistan’ın Ehli Sünnete karşı açtığı savaş
Nurettin Veren
Askeri gücümüz ile beraber manevi gücümüzü de geliştirmeliyiz
Osman Atalay
Mısır’da idamları kim durduracak?
Prof. Dr. Ahmet Maranki
Ergenekondan; Kızıl Elmaya hedefimiz Türk İslam Birliği Ülküsü!
Sabri Balaman
ABD bölgemizde hâkimiyet kuramaz Ey gafiller
Sinan Burhan
‘Başbuğ Erdoğan...’
Yavuz Bahadıroğlu
Burseya Dağı’nda bir Ulubatlı Hasan daha
Son Eklenen Haberler
Hükümetten sert açıklama: Bu açıklama..
Protokol imzalandı! Öğretim elamanı...
ÖSO'dan MHP'ye selam!
Reyhanlı'ya roket düştü
Meteoroloji uyardı: Aman dikkat!
Teröristleri kurtarmak BBC'ye düştü!..
Uluslararası çete çökertildi! Lideri..
AK Partili belediye başkanı istifa etti!
2018'de ödenecek kentsel dönüşüm kira..
60 kripto isim için gözaltı kararı
Tam 13 yıl oldu! Hâlâ eşek gibi..
Suriye sınırında dikkat çeken pankart:..
AB'den ABD'ye uyarı: Karşılık vermeye..
ABD'nin en çok korktuğu ülke belli oldu!
Afrin'de Mehmetçik'e hain tuzak!
Yunan bakan rezil oldu! Yalanı ortaya..
Erdoğan'dan ABD'ye sert cevap: Kim..
YPG'den komik açıklama! Burseya..
TSK'dan flaş açıklama: Kullanılan..
Kabak çekirdeği mutluluk
Afrin'de sıkışan teröristlere 'destek' geldi!
PYD Afrin'i Esed'e mi teslim ediyor? Cevap verdiler
Ahıra girer girmez korkunç manzarayla karşılaştı
Emekli Korgeneralden Zeytin Dalı harekatı çıkışı!
'ABD askeri, Menbiç'ten çekilmeyecek'
Günün Karikatürü
İran'dan Afrin'e gelmişlerdi! TSK çarptı
Çekilin, yoksa vururuz!