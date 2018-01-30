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Kahraman Mehmedimiz Burseya Dağı'nda şükür namazı kılıyor

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında stratejik önem taşıyan Burseya Dağı'nın ele geçirilmesi sonucu Mehmedimiz burada şükür namazı kılıyor.

30 Ocak 2018 Salı 13:27
Haber Tarihi: 30 Ocak 2018 Salı 13:27
  1. mehmetçik
  2. burseya dağı
  3. namaz
  4. Zeytin Dalı Harekatı
  • Kadir bashoruzKadir bashoruz48 dk önce
    Selam olsun sanli ordumuza allahim ordumuzu muzaffer kilallahim ibaetlrini kabul eyle bir emsaliyok dunyada turkaskeridir yurekli imanli boyle
  • Hakkı çavdarHakkı çavdar52 dk önce
    Eyvah eyvah CHP liler felç oldu sinir krizine girdiler. sizin durumunuza düşmakde alla sığınırız.
  • MkMk1 sa önce
    Helal
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