Kahraman köpek 'Şans' hayatını kaybetti

11 yıldır İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi’nin kadrosunda bulunan, başta Van depremi ve Soma maden faciası olmak üzere birçok afet ve kazada arama ve kurtarma çalışmalarına katılan Şans adlı köpek, önceki gün yaşama veda etti.



Büyükşehir belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yaşlılığa bağlı olarak önceki gün ölen Şans, eğitmeni İbrahim Yılmaz ve "takım arkadaşı" itfaiyeciler tarafından, belediyenin Seyrek’teki hayvan mezarlığına defnedildi.

Kaskı, oyuncağı ve arama kurtarma yeleği de mezarının üzerine bırakıldı.



2006 yılında henüz bir aylıkken, bir vatandaş tarafından "arama-kurtarma köpeği" olması için İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına verilen "Labrador" cinsi köpek, enkazda canlı insan bulmak için yetiştirildi ve sayısız göreve katılarak pek çok hayatın kurtarılmasına yardımcı oldu.

Başta Başbakanlık Acil Durum Yönetimi Başkanlığı olmak üzere yurt içi ve yurt dışındaki birçok kurumdan sertifika verilen "Şans", bu süreçte Van depremi ile Soma'daki maden faciası gibi birçok afet ve kazada görev yaptı. Şans, Van'da 2011'de meydana gelen 7,2 şiddetindeki depremde 11 yaşındaki bir çocuğun enkazdan sağ çıkarılmasında da büyük rol oynamıştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şans'ın eğitmeni İbrahim Yılmaz, duyduğu üzüntüye ifade ederek şunları kaydetti:

"Biz arama kurtarma eğitmenleri için Şans gibi köpekler tam anlamıyla bir şans aslında. 11 yıldır birlikte çok zorlu görevlere katıldık. Birçok depremde enkaz altındaki canlı insanlara ulaştık. O çok iyi bir ekip arkadaşıydı. O benim ailemin bir parçasıydı. Ne mutlu ki Şans, bize oğlu Gece'yi emanet bıraktı. Onun da babasının yolundan ilerleyerek başarılı bir arama kurtarma köpeği olacak biliyorum."

Kaynak: AA