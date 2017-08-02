Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Kahraman köpek 'Şans' hayatını kaybetti

Van depremi ve Soma maden faciası başta olmak üzere birçok afet ve kazada arama-kurtarma çalışmalarına katılan Şans adlı köpek, yaşlılığa bağlı olarak önceki gün hayatını kaybetti.

02 Ağustos 2017 Çarşamba 14:53
Kahraman köpek 'Şans' hayatını kaybetti

11 yıldır İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi’nin kadrosunda bulunan, başta Van depremi ve Soma maden faciası olmak üzere birçok afet ve kazada arama ve kurtarma çalışmalarına katılan Şans adlı köpek, önceki gün yaşama veda etti.

Büyükşehir belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yaşlılığa bağlı olarak önceki gün ölen Şans, eğitmeni İbrahim Yılmaz ve "takım arkadaşı" itfaiyeciler tarafından, belediyenin Seyrek’teki hayvan mezarlığına defnedildi.

Kaskı, oyuncağı ve arama kurtarma yeleği de mezarının üzerine bırakıldı.

2006 yılında henüz bir aylıkken, bir vatandaş tarafından "arama-kurtarma köpeği" olması için İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına verilen "Labrador" cinsi köpek, enkazda canlı insan bulmak için yetiştirildi ve sayısız göreve katılarak pek çok hayatın kurtarılmasına yardımcı oldu.

Başta Başbakanlık Acil Durum Yönetimi Başkanlığı olmak üzere yurt içi ve yurt dışındaki birçok kurumdan sertifika verilen "Şans", bu süreçte Van depremi ile Soma'daki maden faciası gibi birçok afet ve kazada görev yaptı. Şans, Van'da 2011'de meydana gelen 7,2 şiddetindeki depremde 11 yaşındaki bir çocuğun enkazdan sağ çıkarılmasında da büyük rol oynamıştı.

Şans'ın görevini oğlu "Gece" yapacak

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şans'ın eğitmeni İbrahim Yılmaz, duyduğu üzüntüye ifade ederek şunları kaydetti:

"Biz arama kurtarma eğitmenleri için Şans gibi köpekler tam anlamıyla bir şans aslında. 11 yıldır birlikte çok zorlu görevlere katıldık. Birçok depremde enkaz altındaki canlı insanlara ulaştık. O çok iyi bir ekip arkadaşıydı. O benim ailemin bir parçasıydı. Ne mutlu ki Şans, bize oğlu Gece'yi emanet bıraktı. Onun da babasının yolundan ilerleyerek başarılı bir arama kurtarma köpeği olacak biliyorum."

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2017 Çarşamba 14:53
  1. Soma
  2. İzmir
  3. İzmir Büyükşehir Belediyesi
  4. Van
  5. İbrahim Yılmaz
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Alanya’ya modern kapalı kurban satış ve kesim tesisi
    1. Alanya’ya modern kapalı kurban satış..
    2. Yollar standartlara uygun hale geliyor
    3. Başiskele’de yol çalışmalarına 10 bin..
    4. 40 Rus askeri Suriye'de öldü!
    5. Milli Takım'ın hocası belli oluyor!
    6. 23 bin 380 paket kaçak sigara ele..
    7. 'Üç Silahşörler' için karar çıktı!
    8. 55 fabrikaya kaçakçılık operasyonu
    9. İstanbul'da bazı yollar trafiğe..
    10. Yardımeli Derneği'nden Somali'ye su..
    11. Sigara kaçakçısı adliyeye sevk edildi
    12. Mersin ve Adana için sağanak yağış..
    13. Antalya'ya gelen Rus yolcu sayısında..
    14. İzinsiz kazı yapan 2 kişi yakalandı
    15. Rakka'da 481 sivil öldü
    16. Suya düşen tilkinin donma anı
    17. Hepsi imaj değiştirdi! Bilinçli mi..
    18. ''Bana milli takımı versinler..
    19. Edirne’de şehir içi ulaşım fiyatları..
    20. 3 katlı evde çıkan yangın paniğe yol..
    İhanet davasına damga vuran sözler: Soyumuz var oldukça...
    İhanet davasına damga vuran sözler: Soyumuz var oldukça...
    PKK'dan sızma girişimi!
    PKK'dan sızma girişimi!
    İşte Mehmet Görmez'in yerine gelecek isim!
    İşte Mehmet Görmez'in yerine gelecek isim!
    PKK, O kente girişleri yasakladı...
    PKK, O kente girişleri yasakladı...