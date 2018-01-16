Kahraman kadının müthiş refleksi sosyal medyayı salladı

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İngiltere'de telefonda tartıştığı kişiye öfkelenen bir vatandaş, o an geçmekte olan trenin önüne atlayıp intihar etmek isterken son anda kahraman bir kadın tarafından kurtarıldı.
16 Ocak 2018 Salı 15:30
Haber Tarihi: 16 Ocak 2018 Salı 15:30
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