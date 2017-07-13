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Kahraman: Biiznillah bir daha Türkiye'de darbe ile karşılaşmayacağız

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, "Beyni ütülenmiş, kalbi satılmış, vicdandan mahrum bir insanın kukla olarak kullanıldığı bu harekette de toplumun kendine gelmesi sağlanmış oldu. Biiznillah bir daha Türkiye'de darbe ile karşılaşmayacağız" dedi.

13 Temmuz 2017 Perşembe 18:28
Kahraman: Biiznillah bir daha Türkiye'de darbe ile karşılaşmayacağız

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki 15 Temmuz  Şehitleri Anma Programı'nda konuştu. 15 Temmuz'un karanlık bir gece olduğunu ama birçok aydınlığın önünü  açtığını belirten Kahraman, "Bir söz vardır, 'Bir musibet bin nasihatten evladır'  diye. Çok dersler aldığımız bir geceydi. O gece sonucunda ortaya çıkan tablo,  milli birlik ve bütünlüğümüzün sağlamlığı, kaviliği, halkımızın demokrasiyi  özümsemiş olduğunu ispatı, darbelerin önünü kapattı. Biiznillah bir daha  Türkiye'de darbe ile karşılaşmayacağız. Öyle eline bildiri alan bir silahlı güç  veya bir ekip, idareye el koydum diyemeyecek." ifadesini kullandı.

 Millette milli bir şuur, bütünlük ve kardeşliğin hakim olduğunu  vurgulayan Kahraman, darbe gecesi yaşadıklarını anlattı.  Televizyondan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne tankların çıktığını  gördüğünde abdest alarak Meclisi açmaya gittiğini belirten Kahraman, Meclisin  tatil ve saatin 22.00 olmasına rağmen 3 partiden 107 dönem milletvekilinin  Meclise geldiğine dikkati çekti.

 Kahraman, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Parti diye bir Hadise yok. Ay yıldız var dedik. Gerçekten de öyledir.  Parmaklar ayrı ayrı olabilir ama bir bilekte birleşirler ve yumruklaşırlar. Anı  geldiğinde, gerektiğinde o gördüğünüz kavgalar yoktur. Bayrağı, vatanı, milleti,  inancı, beraberliği vardır. Bunu sergiledik. O gecenin ana mimarı, o zaferin bir  numarası Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Milletimizi meydanlara  çağırdı. Meydanlar doldu. Hangi partiden olursa olsun. Milletini, devletini yok  eden bir güruha karşı direnişini gösterdi. Şehitlerimiz oldu. 249 şehidimiz var.  Öncelik Ankara'da, ikinci İstanbul'da, iki kişi de Muğla'da. Cenab-ı Hak hepsine  gani gani rahmet eylesin. Şehitlik, en üst rütbe, en büyük rütbe."    15 Temmuz'da birçok dersler olduğunu ifade eden Kahraman, Türkiye için  kötü niyet besleyenlerin niyetlerinin kursaklarında kaldığını bildirdi.

  MESELE SADECE TÜRKİYE DEĞİL

 Yabancı devletlerin ziyaretlerde bulunduğunu anımsatan Kahraman, bu  ziyaretlerin geç yapıldığını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu: "Epey geç kaldılar. Gönül coğrafyamız hariç. Söze şöyle başlıyorlar,  'Bir darbeyi atlattınız, çok üzgünüz.' Gerisini söylemiyorlar. Gerisi ne? Bu  kadar hazırlığı nasıl boşa çıkardınız? Bu kadar uğraştık, hazırlık yaptık. Ama  sonuç alamadık. Alamazsınız, alamayacaksınız. Karşınızda necip ve asil bir millet  var. Mesele sadece Türkiye değildi. Türkiye'nin yanında bütün gönül coğrafyası,  Ortadoğu coğrafyası çok büyük değişikliklere uğrayacaktı. 15 Temmuz realize  olsaydı, 16 Temmuz'u düşününüz. Suriye'deki hava, Irak'taki hava Türkiye'de  olacaktı. Güney'de DAEŞistan, PKKistan, doğuda başka devletler. Çok büyük  hesaplar vardı. Ama en büyük hesap sahibi, Cenabıhak. Hepsini bozdu."

   Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın hiçbir kara ya da hava  aracının garnizonlardan dışarı çıkmaması yönünde talimatı olduğunu hatırlatan  Kahraman, bunun üzerine FETÖ'cülerin erkenden harekete geçtiklerini söyledi.    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isteği üzerine halkın meydanlara inerek darbe  girişimini engellediğine değinen Kahraman, bütün şehirlerde demokrasi nöbetleri  tutulduğuna belirtti.  Kahraman, 15 Temmuz gecesi, üç partinin 33 kadın milletvekilinden  18'inin Mecliste olduğunu vurgulayarak, F16'lardan 3 bomba atttığı Meclisi,  helikopterlerin taradığını bildirdi.

  "Ordumuzun kıyafetlerini kamuflaj elbisesi diye kullananlar asker diye  gözüktüler. Bizim ordumuz, peygamber ocağıdır. Böyle haytaların, hainlerin ocağı  olamaz." diyen Kahraman, şunları kaydetti:   "Harekata katılanlar gereken cezayı, biiznillah göreceklerdir. Hukuk  kaideleri içerisinde olacaktır. Ne gerekiyorsa o icra edilecektir. Toplumumuz bir  travma geçirdi. Bir geceyi atlattık ama aydınlığa çıktık. Beyni ütülenmiş, kalbi  satılmış, vicdandan mahrum bir insanın kukla olarak kullanıldığı bu harekette de  toplumun kendine gelmesi sağlanmış oldu. Beyanlara değil, hedeflere,  yönlendirilip yönlendirilmediğine bakması lazım insanların. FETÖ terör örgütü,  tarihin ender kaydettiği büyük terör örgütlerinden birisidir. Gereği  yapılmaktadır, yapılacaktır. Bu arada eksiklik, yanlışlık olmaması için de  gereken büyük hassasiyet gösterilecektir. Ahmetler, Mehmetler bırakmazlar,  büyüyecekler. Biiznillah bayrağımızı ilanihaye dalgalandıracaklar. Şehitler  ölmez, Türkiye'nin bileği bükülmez."  Kahraman, şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere hayırlı ve sağlıklı bir  ömür diledi.
 

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2017 Perşembe 18:28
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