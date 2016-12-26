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Kahraman asker anlattı: DEAŞ'lı teröristler korkudan...

Fırat Kalkanı operasyonunda yaralanan Uzman Onbaşı Niyazi Pekdoğan yaşananları anlattı. Pekdoğan,'En fazla yapabildikleri, bombalı araç yolluyorlar. Onu da bir şekilde durdurarak imha ediyoruz.' dedi.

Kahraman asker anlattı: DEAŞ'lı teröristler korkudan...
Eklenme: 26 Aralık 2016, 19:57
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Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'na katılan, El Bab bölgesinde 16 askerin şehit olduğu çatışmalar sırasında bombalı aracın patlaması sonucu yaralanan Kırıkkaleli Uzman Onbaşı Niyazi Pekdoğan, bölgede yaşadıklarını anlattı.

Saldırıda kolları ve bacaklarında yaralar ile kaburga kemiklerinde kırık oluşan Pekdoğan, Gaziantep'teki tedavisinin ardından Kırıkkale'deki babaevine geldi. Tedavisi devam eden Pekdoğan, birliğine ve arkadaşlarına kavuşacağı günü bekliyor.

Gazi olmanın gururunu yaşayan Pekdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kayseri 1. Komando Tugayındayken, Fırat Kalkanı Harekatı başladığı gün operasyona katılmak için görevlendirildiğini söyledi.

El Bab'da görevde bulundukları sırada çatışma çıktığını dile getiren Pekdoğan, "En son çıkan çatışmada canlı bombanın araçla kendisini patlatması sonucu yakınımda olan duvar yıkıldı ve altında kalarak yaralandım." diye konuştu.

"Yerin altındaki tünellerden çıktılar"

"Tanklar, obüsler ve uçaklar sürekli bombaladığı için teröristler kafalarını bile kaldıramıyor." diyen Pekdoğan, şunları kaydetti:

"En fazla yapabildikleri, bombalı araç yolluyorlar. Onu da bir şekilde durdurarak imha ediyoruz. Çatışma olduğu haberi geldi. Biz de ek takviye olarak gittik. Çatışmada bayağı terörist öldürdük. El Bab Hastanesini almıştık. Hastanenin duvarını siper almıştık. Yerin altındaki tünellerden çıktılar. Sürekli yer değiştiriyorlar. Ateş ediyorlar ancak kafaları gözükmüyor. Yer değiştirerek ateş ediyorlar. Biz de bu tünellerin birkaçını tespit ettik ve patlattık. Başka bir yerden daha çıktılar. Bölme yerleri varmış. Oradan çıkarak canlı bombalı araçla üzerimize doğru geldiler. O arada bomba patladı. Aracın içerisindeki çocuk korkuyordu ve erken patlattı, duvar üzerimize yıkıldı. Arkadaşlarımla duvarın altında kaldık. Timde 8 yaralı asker arkadaşım var. Hepsiyle telefonda görüşüyorum. Hepsinin durumu iyi Allah'a şükür."

"Gerekirse şehit oluruz"

Pekdoğan, kolları ile bacaklarında güçsüzlük olduğunu ve 2-3 kaburgasının kırıldığını, Gaziantep'teki tedavisinin ardından ailesinin yanında istirahate geldiğini anlattı.

Tedavisi sonrası tekrar birliğine ve arkadaşlarının yanına dönmek istediğini vurgulayan Pekdoğan, "Görevimin başına geçip arkadaşlarıma yardım etmek istiyorum. Bu vatan hepimizin. Biz savunmazsak kim savunacak? Türkiye'mizin birliği ve güvenliği için her şekilde ve her yerde Türk askeri olarak görevimizi yapmaya hazırız. Gerekirse şehit oluruz. Vatanımız sağ olsun. Şehitlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun." şeklinde konuştu.

 
EtiketlerUzman Onbaşı Niyazi PekdoğanFırat Kalkanı Operasyonu
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Maşallah kahraman askerimiz..

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