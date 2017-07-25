Kağıttan bin turna kuşu o bölgeye gönderilecek...

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin "Barışa Uçan Turnalar" projesi kapsamında 132 çocuk, Hiroşima'ya atılan atom bombasının yaydığı radyasyon sonucu hayatını kaybeden ve barışın simgesi haline gelen Japon çocuk Sadako Sasaki anısına origamiyle 2 bin turna kuşu yaptı.

Japonya'nın Hiroşima kentinde 6 Ağustos’ta gerçekleşecek anma töreni için Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin Avcılar, Bahçeşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Küçükçekmece, Silivri şubelerindeki çocuklar, "Barışa Uçan Turnalar" projesini hayata geçirdi.

ABD'nin Hiroşima'ya attığı atom bombasının etkileri nedeniyle 12 yaşında kan kanserinden hayatını kaybeden Japon çocuk Sadako Sasaki için kağıt sanatını kullanarak 2 bin turna kuşu hazırladı.

Çocukların hazırladığı kağıttan turna kuşlarının bini, 6 Ağustos’ta Children's Peace Monument Anıtı'na konulması için Hiroşima Belediyesi'ne gönderilecek. Diğer bin turna kuşu ise Hiroşima'daki törenle eş zamanlı Beylikdüzü Yaşam Vadisi'nde yapılacak anma etkinliğinde kullanılacak.

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen bu etkinliğe birçok ülkeden origamiyle hazırlanan turna kuşlarının gönderildiğini ve Hiroşima Anıtı'nda sergilendiğini anlatan Genel Başkan Aysel Çelikel, bu etkinliğin büyük bir anlam ifade ettiğini söyledi.

Barışın simgesi haline geldi

ABD'nin attığı atom bombası Hiroşima'daki evlerinin bir mil uzağında patladığında iki yaşında olan Sadako Sasaki, o gün yaralanmamasına rağmen 12 yaşına geldiğinde aniden hastalandı.

Sadako'ya "atom bombası hastalığı" adı verilen kan kanseri teşhisi konulduğunda, yaşamı, umudu, şansı ve mutluluğu simgeleyen turnaların efsanesi yeniden canlandı.

Japonların "Kağıttan Bin Turna Kuşu" efsanesine göre, hasta biri eğer kağıttan bin turna kuşu yaparsa, kişinin sağlığına kavuşacağına inanılıyor.

Bu inançla kağıttan turnaları yapmaya başlayan Sadako'nun ömrü bin turnayı katlamaya yetmedi. Arkadaşları, eksik kalan 356 turnayı yaparak, Sadako ile birlikte gömdü.

Turna kuşları o günden bu yana, barışın ve nükleer silahsızlanmanın simgesi haline geldi.