Kâğıthane'yi Kâğıthaneliler yönetiyor

Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç’ın göreve geldiği 2004 yılından bugüne her yıl mart-nisan döneminde ilçedeki 19 mahallede ayrı ayrı gerçekleştirilen Esnaf Ziyaretleri ve Halk Meclisi Toplantıları son olarak Sultan Selim Mahallesi’nde geniş bir katılımla yapıldı.

Sabahın erken saatlerinde mahalle esnafının dükkanlarında tek tek ziyaret edildiği programda aynı günün akşamı mahalle sakinleriyle halk meclisi toplantıları düzenleniyor. Programlarda vatandaşa belediyenin mevcut ve yeni dönem çalışmaları anlatılırken, istek ve öneriler de değerlendiriliyor.

Konuyla ilgili konuşan Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, ilçeyi halkla beraber yönettiklerini ifade ederek ; ‘’ Her yeni yılla birlikte ilçemizde İstişare Buluşmaları, Kadın kent Gönüllüleri Toplantıları, Esnaf Ziyaretleri ve Halk Meclisleri düzenliyoruz. Bu programlarda toplumun her kesiminden vatandaşımız söz alıyor. Vatandaşın istek ve önerilerini değerlendirerek yeni yılın yatırım programını belirliyoruz. Bir diğer ifadeyle vatandaş mahallesine ne hizmet yapılsın istiyorsa kendi karar veriyor. Dükkanını bırakamayıp talepte bulunamayan esnafımızı da tek tek işyerlerinde ziyaret ederek isteklerini yerinde inceliyoruz.’’ dedi.

Bu yılki esnaf ziyaretleri ve halk meclisi programlarının ana konusunu mevcut ve yeni dönem projelerinin yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi oluşturdu. AK Parti Kağıthane İlçe Başkanı Faruk Gökkuş, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Meryem Karaköse, AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Murat Çiftçi’nin de katıldığı ziyaret ve toplantılarda vatandaşlara Cumhurbaşkanlığı Sistemi’nin ülkeye kazanımları anlatıldı.

Türkiye’nin Halka En Yakın Belediye Başkanı

Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, halkın yönetimde söz sahibi olmasının önemine değindi. Başkan Kılıç; ‘’En başta yerelde demokrasinin güçlenmesini sağlıyor. Herkes eşit şekilde istek ve önerilerde bulunabiliyor. Vatandaşın yönetime katılması hemşerilik bilincini geliştirdiği gibi belediye hizmetlerinde etkinlik ve verimliliği de arttırıyor. Dahası şeffaf bir yönetim sergileniyor. Vatandaş ne istiyorsa biz onu yerine getiriyoruz. Ayrıca bu programları her sene düzenlediğimizden, vatandaşa her yıl kaynaklarımızı nereye harcadığımızı belgeleriyle anlatıyoruz. Bu sayede hesap verilebilirlik ilkesini harekete geçiriyoruz. Programlarda dile getirilen farklı bakış açıları sayesinde belediye hizmetlerine geniş bir vizyon da kazandırıyor’ dedi.

Andy-AR ve Habertürk’ün yapmış olduğu kamuoyu araştırmalarında Türkiye’nin Halka En Yakın Belediye Başkanı seçilen Başkan Fazlı Kılıç, şehirde hızlı kalkınmanın birincil yolunun halktan kopmamak ve tüm fikirlere açık olmak olduğu ifade etti.