Kağıthane'ye Hobi Bahçesi kuruluyor
İstanbul’un merkezi ilçesi Kağıthane’de, şehrin içinde doğal yaşamın huzur ve keyfini yaşamak isteyenler için Kağıthane Belediyesi tarafından Hobi Bahçesi inşa edildi. Toplam 4.000 m2 alan üzerine kurulu bahçede 60 adet hobi evi bulunuyor.16 Ocak 2018 Salı 17:17
Hobi evleri ilçedeki 60’a yakın ilköğretim okuluna ücretsiz olarak tahsis edildi. Öğrenciler haftanın belirli günlerinde Hobi Bahçesi’ne gelerek meyve, sebze ve çiçek ekebilecek; ekolojik tarımı öğrenerek toprakla zaman geçirecekler.
Hobi Bahçesi ile çocuklar yeni beceri ve yetenekler kazanırlarken aynı zamanda akıl, keşif, işbirliği, sorumluluk, doğaya sevgi ve saygıyı öğrenecekler.
Yer:KağıthaneHamidiye Mahallesi Gölcük Sokak
Saat: 16.00
Tarih:16.01.2018 Salı