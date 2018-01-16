Kağıthane'ye Hobi Bahçesi kuruluyor

Hobi evleri ilçedeki 60’a yakın ilköğretim okuluna ücretsiz olarak tahsis edildi. Öğrenciler haftanın belirli günlerinde Hobi Bahçesi’ne gelerek meyve, sebze ve çiçek ekebilecek; ekolojik tarımı öğrenerek toprakla zaman geçirecekler.

Hobi Bahçesi ile çocuklar yeni beceri ve yetenekler kazanırlarken aynı zamanda akıl, keşif, işbirliği, sorumluluk, doğaya sevgi ve saygıyı öğrenecekler.

Yer:KağıthaneHamidiye Mahallesi Gölcük Sokak

Saat: 16.00

Tarih:16.01.2018 Salı