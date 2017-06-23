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Kağıthane'den Kudüs'e Kardeşlik Sofrası kuruldu

Kağıthane Belediyesi, Kağıthaneli hayırsever vatandaşlar ve Mirasımız Derneği müslümanların ilk kıblesi olan Mescidi Aksa’da bir iftar programı düzenlendi.

23 Haziran 2017 Cuma 23:05
Kağıthane'den Kudüs'e Kardeşlik Sofrası kuruldu

Filistin’in Başkenti Kudüs’te bulunan Mescidi Aksa’da düzenlenen iftar programında yaklaşık 5 bin kişi aynı sofrayı paylaştı. Mescidi Aksa’nın bahçesinde gerçekleştirilen iftar programına Kudüs ve civarından gelen Filistinliler hep birlikte oruçlarını açmanın hazzını yaşadı.

Kudüs’te 350 bine yakın Müslüman’ın yaşadığını ve büyük çoğunluğunun yoksulluk sınırının altında bir yaşam sürdüğünü belirten Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, şöyle konuştu:

“Osmanlı Devleti 1517’den 1917 yılına kadar tam 400 yıl boyunca buraya büyük hizmetler verdi. Kudüs’te gezinirken bazı evlerin kapısında ay yıldız işaretini görüyorsunuz. Filistinliler Türkiye’yi adeta ikinci vatanları olarak biliyor. Türkiye’den gelen her kişiye burada büyük bir sevgi ve saygı var. Bu yüzden kardeşlerimizle Ramazan ayında aynı sofrada buluşmak istedik. Ecdadımızın torunları olarak aynı hassasiyeti gösterme çabası içindeyiz.”

Haber Tarihi: 23 Haziran 2017 Cuma 23:05
  1. Kağıthane Belediyesi
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