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Kağıthane’de uyuşturucu operasyonu

Kağıthane’de düzenlenen narkotik operasyonunda, 3 kişi gözaltına alınırken, farklı adreslerde yapılan aramalarda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

29 Temmuz 2017 Cumartesi 17:24
Kağıthane’de uyuşturucu operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kağıthane’de özel harekat destekli narkotik operasyonu düzenlendi. Operasyonda, Panzer isimli narkotik köpeği dekullanıldı. Özel harekat polisleri koçbaşı kullanarak kapılar kırdı. Canan Sokak, Taşkaya Sokak, Ekmekçi Sokak, Ülküm Sokak üzerinde bulunan farklı adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 1 silah, çok miktarda sentetik madde ve çok sayıda kesici delici alet ele geçirildi. Operasyon kapsamında hakkında uyuşturucu suçundan araması bulunan 3 kişi gözaltına alındı.

Haber Tarihi: 29 Temmuz 2017 Cumartesi 17:24
  1. İstanbul
  2. Emniyet Müdürlüğü
  3. İstanbul Emniyet Müdürlüğü
  4. Kağıthane
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