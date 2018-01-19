Kağıthane'de her okulun bir hobi bahçesi oldu

Hamidiye Mahallesi’nde bulunan hobi evleri ilçedeki 60’a yakın ilköğretim okuluna ücretsiz olarak tahsis edildi. Öğrenciler haftanın belirli günlerinde Hobi Bahçesi’ne gelerek meyve, sebze ve çiçek ekebilecek; ekolojik tarımı öğrenerek toprakla zaman geçirecekler.

Hobi Bahçesi ile çocuklar yeni beceri ve yetenekler kazanırlarken aynı zamanda keşfetmeyi, işbirliğini, sorumluluk almayı,doğaya sevgi ve saygıyı öğrenecekler.

Açılış programında konuşan Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç; ‘’Bugün burada hobi bahçemizi ilk ve ortaokul çocukları ile birlikte hizmete açıyoruz. 60 tane bahçe yaptık, her bir okulumuza bahçe tahsis ettik. Çocuklarımız burada toprakla iç içe olacaklar, sebze ve meyve yetiştirmeye alışacaklar. İnşallah ileride de burada çeşitli yarışmalar yaparız, en güzel hangi okulumuzun bahçesi seçeriz'' dedi.