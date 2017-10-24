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Kağıthane Belediyesi rekor kırdı

Kağıthane Belediyesi'nce çocuklara tiyatroyu sevdirmek amacıyla düzenlenen etkinlikte, "en çok çocukla tiyatro izleme" rekoru kırıldı.

24 Ekim 2017 Salı 10:13
Kağıthane Belediyesi rekor kırdı

Kağıthane Belediyesi'nce çocuklara tiyatroyu sevdirmek ve bu alışkanlığı kazandırmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, "en çok çocukla tiyatro izleme"rekoru kırıldı.

Prof. Dr. Orhan Kural'ın gözetiminde, Dünya Çocuk Rekorları Heyeti kontrolünde gerçekleşen etkinlik kapsamında, 7 farklı salonda bin 648 çocuk aynı anda tiyatro izledi. Gültepe Kültür Merkezi'nde gerçekleşen etkinliğe çocuklar, aileleriyle birlikte katıldı.

Kural, bin 648 çocuğun değişik salonlarda aynı anda tiyatro izlediğini belirterek, "en çok çocukla tiyatro izleme" rekoru kırıldığını kaydetti.

Tiyatronun sadece eğlendirmek için değil aynı zamanda düşündürmesi açısından da önemli olduğunu ifade eden Kural, dünya çocuk rekorunun kırılmış olduğunu ve bunun bir parçası olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Kural, bu tür etkinliklerin Türkiye'nin her yerinde yapılması gerektiğini vurguladı.

Çocuklar Hem Eğleniyor Hem Öğreniyor

Tiyatronun önemine değinen Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç da, 10 ayrı salonda oyun sahneleme imkanına sahip olduklarını kaydederek, "Çocuklarımız tiyatro izlerken hem eğleniyor, hem öğreniyor hem de kendilerini geleceğe hazırlıyorlar. Çocuklarımız bu oyunlarda özellikle yalan söylememeyi, büyüklerine karşı saygılı olmayı öğreniyorlar. Çevre, insan ve hayvan sevgisi kazanıyorlar." dedi.

 

AA

Haber Tarihi: 24 Ekim 2017 Salı 10:13
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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