Kağıthane Belediyesi 370 bin ağacı kurtardı

Kağıthane Belediyesi, ilçe genelinde yaptığı geri dönüşüm çalışmalarının meyvelerini toplamaya devam ediyor. Oluşturulan on ayrı ekip ile belirli adreslerdeki ev ve işyerlerini ziyaret ederek vatandaşlara geri dönüşüm konusunda bilgilendirme yapan Kağıthane Belediyesi, bilgilendirmenin yanı sıra vatandaşlara mavi poşet ve bilgi broşürü de bırakarak, vatandaşların geri dönüşüm konusunda bilinçlenmesine katkı sağlıyor. Bu anlamda yapılan çalışmalar neticesinde bir rekora imza atan Kağıthane Belediyesi 2018 yılının ilk ayında tam 940 ton geri dönüşüm malzemesi topladı.

Son 5 yılda 21 bin 600 ton geri dönüştürülebilir atık toplayan Kağıthane Belediyesi bu sayede 370 bin ağaç kurtardı.

Bilgilendirme ekibinin dağıttığı mavi poşetlere, evlerindeki geri dönüştürülebilir malzemeleri dolduran vatandaşlar bunları mahallelerde anons yaparak dolaşan kamyonlara teslim ederek geri dönüşüm çalışmalarına katkı sağlamış oluyor. Vatandaşlardan toplanan geri dönüşüm malzemelerinin yanı sıra her akşam saat 21.00’ de ilçedeki büyük market ve alışveriş merkezlerini de ziyaret eden belediye ekipleri buralardan da geri dönüştürülebilir atıkları toplayarak tesislere götürüyorlar.

İlçedeki okullarda verilen çevre eğitim seminerleri ile çocuklara da çevre bilinci aşılanması hedeflenirken okul bahçelerinde de özel olarak yapılmış geri dönüşüm kafesleri bulunuyor.

Ana cadde ve sokaklarda çalışan temizlik personelleri ise geri dönüştürülebilir atıkları çöplerden ayrı özel bir haznede biriktirerek atıkların tekrar kullanılabilir hale getirilmesine olanak sağlamış oluyor.