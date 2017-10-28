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Kağıt toplayıcılarının hali yürek burktu

Binlerce insanın gelip geçtiği Taksim metrosunun merdivenlerinde yorgunluktan uyuyakalan kağıt toplayıcılarının hali görenlerin yüreğini burktu.

28 Ekim 2017 Cumartesi 11:15
Kağıt toplayıcılarının hali yürek burktu

Her gün binlerce insanın kullandığı Beyoğlu Taksim metrosuna inen yol, bazen evsizlerin bazen de sokakta çalışanların dinlenme noktası haline geliyor.

Yorgunluktan arabalarını metro girişindeki merdivenlere bırakan 2 kağıt toplayıcısı, merdivende ve metro girişindeki boş alanda yorgunluktan uyuyakaldı. Havanın soğuk olması nedeniyle uyumak için bu alanı seçen kağıt toplayıcının sese ve çevresinde olanlara aldırmaması da kameralara yansıdı.

Kağıt toplayıcının hali görenlerin yüreklerini burktu.

Haber Tarihi: 28 Ekim 2017 Cumartesi 11:15
  1. taksim
  2. istanbul
  3. kağıt toplayıcıları
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